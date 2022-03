L’industria dei generici: forti criticità per l’approvvigionamento farmaceutico in Europa

Pandemia e conflitto russo-ucraino minacciano la supply chain. L’allarme di Medicines for Europe, l’associazione europea delle imprese di equivalenti e biosimilari

di Redazione Aboutpharma Online

“Il conflitto in Ucraina, che fa seguito a due anni di pandemia di Covid-19, mette ancora più in risalto la necessità di garantire un migliore accesso dei pazienti ai farmaci e di ripristinare la sicurezza dell’approvvigionamento farmaceutico in Europa, oggi più critico che mai”. A lanciare l’allarme è Elisabeth Stampa (ceo di Medichem SA), neopresidente di Medicines for Europe, l’associazione che rappresenta le industrie dei medicinali generici, biosimilari e a valore aggiunto nel Vecchio Continente, di cui fa parte l’italiana Egualia.

Una nuova crisi per l’approvvigionamento

“Sette medicinali su dieci dispensati in Europa non sono coperti da brevetto: il contributo del nostro settore al sistema sanitario europeo è stato e resta fondamentale. Mentre i sistemi sanitari iniziano a riprendersi dalla pandemia, una nuova crisi minaccia la stabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali in Europa. Ciò accresce l’urgenza di coordinare l’azione dell’Ue sui medicinali essenziali e sull’accesso alle cure, traducendo le dichiarazioni politiche in una vera riforma politica”.

Tre priorità per la farmaceutica

Stampa elenca, inoltre, tre priorità che secondo l’associazione richiedono azioni urgenti da parte dell’Ue, nell’ambito della nuova Strategia per la farmaceutica:

facilitare la produzione sostenibile di principi attivi farmaceutici e medicinali nell’UE per garantire forniture ai pazienti e ai sistemi sanitari in Europa; garantire la competitività del settore europeo dei medicinali e dei principi attivi fuori brevetto e un sistema di regolamentazione flessibile e digitale che faciliti l’accesso tempestivo per i pazienti; sostenere la trasformazione verde della produzione di settore.

Medicines for Europe rappresenta una comparto con oltre 400 stabilimenti di produzione, 126 siti di ricerca e sviluppo e 190mila addetti.