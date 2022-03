Otto marzo: nel settore dei dispositivi medici aumentano le donne in posizioni apicali

Sono cresciute del 39% negli ultimi due anni. Boggetti: "Le nuove generazioni stanno invertendo la tendenza". Nella fascia 20-30 anni i ruoli apicali al femminile rappresentano il 46%

di Redazione Aboutpharma Online

Nel settore dei dispositivi medici l’occupazione femminile è al 46%, quasi parità di genere. Negli ultimi due anni è cresciuta del 39% la presenza femminile in posizioni apicali. Co una forte spinta da parte delle nuove generazioni. È quanto emerge dai dati diffusi dal Centro Studi di Confindustria dispositivi medici in occasione dell’Otto marzo. Nella fascia di età tra i 30 e i 39 anni le donne ricoprono il 34% delle posizioni apicali, percentuale che raggiunge il 46% nel segmento più giovane (20-30 anni).

Valorizzare talenti e ambizioni

“I dati attuali raccontano l’evoluzione del ruolo della donna nel mondo dei dispositivi medici. Le nuove generazioni stanno invertendo la tendenza in un settore – quello dell’industria sanitaria – in cui le donne possono esprimersi al meglio”, commenta Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici. “Siamo felici di notare che sempre più donne trovano nel mondo dei dispositivi medici il luogo dove talenti e ambizioni sono valorizzati in modo equo e attraverso un processo naturale. Ci auguriamo che anche grazie ai 38,5 miliardi del Pnrr per interventi mirati alle donne, la percentuale continui a crescere soprattutto nelle posizioni apicali. Per questi motivi, ho deciso di supportare direttamente l’associazione Donne Leader in Sanità. L’uguaglianza e le pari opportunità – conclude Boggetti – sono un obiettivo di tutti, uomini inclusi”.

Il settore

Il settore dei dispositivi medici conta in Italia 112.534 occupati e 4.546 aziende. Il 48,6% dei dipendenti sono laureati, il 37,6% diplomati. La concentrazione degli occupati si conferma forte in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto dove si concentra il 65% dei lavoratori. Il Sud e le isole, sebbene ospitino poche aziende di grandi dimensioni, si confermano ambiente fertile per la formazione e crescita di start-up innovative. Al Centro, invece, la presenza di imprese si concentra per quasi la totalità in due regioni: Lazio e Toscana.