“People come first”: la regola e i valori di Ferring

di HPS-AboutPharma

Un’azienda leader nel settore della Procreazione Medico Assistita (PMA) e in generale nell’area salute materno-infantile, con importanti attività in gastroenterologia e urologia. Ferring, fondata a Malmö nel 1950, è in rapido sviluppo, con una crescita annua superiore al 50% rispetto alla media dei competitor. L’azienda è attiva in 56 Paesi, tra cui l’Italia, e si avvale di tredici siti di produzione e di dodici centri dedicati alla R&D. Grazie a una vision che prevede maggiore decentralizzazione a livello esecutivo, Ferring è caratterizzata da una forte fluidità decisionale, supportata anche dai propri princìpi. Al centro del lavoro – come spiega Federico Gomes de Freitas, General Manager Italy di Ferring (nella foto in alto) – vale la regola: “People come first”. “Un principio che riguarda certamente i nostri collaboratori (qui sotto, la Business Unit Maternal Health di Ferring Italia), più di cinquemila nel mondo, ma anche i pazienti, i medici e tutta la comunità, nel più alto frame della Corporate Social Responsability”.

I princìpi ispiratori

“Gli obiettivi di crescita si basano sui princìpi che, fin dall’inizio, sono stati posti al centro della nostra azienda”, sottolinea Gomes de Freitas. “La cultura alla base è quella della consensus-driven organization. In estrema sintesi, per noi è importante credere in quello che facciamo e non è solo una questione di fatturato: c’è un ‘purpose’ che va oltre. Il concetto di ‘loyalty’ vale infatti solo quando si ispira ai nostri princìpi. Quello più importante è la trasparenza, la condivisione a ogni livello del proprio lavoro, per confrontarci su perplessità, dubbi e per imparare dagli errori. Solamente così possiamo essere aperti a una collaborazione proattiva e concreta nel processo di decision making: spieghiamo sempre i motivi per cui sono state prese le decisioni. Fondamentale anche la performance, intesa in termini di qualità e non di fatturato. Un obiettivo che è possibile raggiungere attraverso le persone. Ecco perché, ancora una volta, “people come first”.

Il business e le prospettive

Attualmente, il 70% del business di Ferring si concentra in Europa e negli Stati Uniti. “Per i prossimi anni – riferisce Federico Gomes de Freitas – il focus resterà su fertilità e maternal care, in attesa di un farmaco innovativo in gastroenterologia centrato sul microbioma. Nel frattempo, Ferring procede anche allo sviluppo di un farmaco gene-therapy contro il cancro della vescica. I concorrenti in questa area terapeutica sono molti e ben preparati. Lato nostro, siamo forti della nostra ricerca, che ormai dura da cinque anni, e siamo sicuri di poter offrire al mercato un farmaco innovativo e di comprovata efficacia. È una grande sfida, ma è quello che Ferring ha voluto sempre fare”.

Il focus sulla maternal health

Prosegue il manager: “Intendiamo continuare a essere la reference company per la fertilità e più in generale della maternal health e della cura della donna, settori in cui siamo leader di mercato grazie a un portfolio che copre in questo settore le principali esigenze terapeutiche. In particolare, in Italia, stiamo puntando sulla raccolta di dati scientifici attraverso il supporto alla ricerca indipendente e i nostri investimenti in questa direzione sono raddoppiati anno dopo anno a partire da 2019. Siamo poi a fianco degli atenei, delle società scientifiche e delle associazioni pazienti in qualità di partner per progetti innovativi e di valore”. Il tutto seguendo la filosofia di base: prima le persone.

Corporate social responsability in pratica

Gli investimenti di Ferring si concentrano non solo sulla R&D, ma anche su attività come il Project Family, lanciato nel 2021. L’obiettivo è creare consapevolezza e aiutare le donne affette da emorragia post-partum, nei Paesi in via di sviluppo, ad accedere gratuitamente al trattamento con carbetocina per ridurre drasticamente gli effetti della patologia, causa di morte di circa 70 mila donne nel mondo. Ferring si impegna a sensibilizzare e supportare le istituzioni per offrire la possibilità a tutte le coppie di creare una famiglia senza distinzione di genere, razza e orientamento sessuale. Inoltre, l’azienda effettua donazioni anche ai Paesi in difficoltà: in particolare, a seguito della tragica situazione dell’Ucraina, ha offerto gratuitamente i propri farmaci a tutela della vita delle madri che partoriscono in condizioni estreme. Ferring è anche impegnata a sostenere gli sforzi di soccorso per aiutare le famiglie che hanno bisogno di riparo e di sicurezza attraverso donazioni alle agenzie umanitarie.

