Ricercatori Irccs e Istituti zooprofilattici: mobilitazione contro il precariato

Dal 10 marzo flash mob e sit-in promossi in diverse città italiana. L'Arsi (Associazione ricercatori in sanità) chiede un incontro con il ministro della Salute

I ricercatori della ricerca sanitaria pubblica, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) annunciano una mobilitazione contro il precariato. Il primo appuntamento è giovedì 10 marzo, con sit-in e flash mob in diverse città italiane. “Contro il precariato e per la richiesta di riconoscimento del loro ruolo (ricercatori in sanità e supporto alla ricerca) e per una stabilità lavorativa, per cercare di scalfire il muro di una precarietà ormai consolidata che cumulativamente arriva a contare ben 18mila anni”, spiega l’Arsi, associazione ricercatori in sanità.

Le richieste

I ricercatori e i collaboratori della ricerca “chiedono a gran voce ormai da tempo un incontro con il ministro alla Salute Roberto Speranza per discutere del paradosso di non prevedere una dotazione organica per il personale che si occupa dello sviluppo della ricerca sanitaria”, spiega l’Arsi. L’associazione ritiene la situazione “rischiosa” sia per “la continuità dell’innovazione di terapie e diagnosi innovative” per malattie rare, gravi e debilitanti che vengono trattate negli Irccs-Izs sia per “il rispetto delle Direttiva europea 1999/70 sull’utilizzo dei contratti a termine”.

Il Governo sta lavorando alla riforma degli Irccs, ma di impegni concreti se ne vedono pochi. L’Arsi segnala “l’assenza delle dotazioni organiche della ricerca a tempo intedeterminato” nel disegno di legge per il riordino degli Irccs, che si limita a “solo un accenno ad un ipotetico accorciamento del percorso Piramide previo superamento di obiettivi”.

Le iniziative

I ricercatori dell’Irccs Pascale di Napoli e dell’Izs di Portici si ritroveranno il 10 marzo davanti alla Prefettura. Diversi sit-in saranno organizzati negli altri istituti. I ricercatori dell’Ifo-Irccs di Roma, con il supporto dei sindacati Cgil, Cisl, Uil aderiranno all’iniziativa nazionale coordinata dall’Arsi.