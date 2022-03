Sanofi, innovare e produrre scommettendo sull’Italia

Il sito di Anagni (Frosinone) ha un ruolo chiave nella produzione del vaccino anti-Covid Sanofi-Gsk. A Scoppito (L’Aquila) s’investe sull’innovazione dei processi. A colloquio con Brendan O’Callaghan, executive vice president Global Industrial Affairs dell’azienda. Anche sulla resilienza della filiera durante le crisi

La rotta per innovare la produzione farmaceutica passa dall’Italia. Qui trova non solo una tradizione consolidata, ma competenze ed energie per guardare al futuro. Lo sa bene l’azienda Sanofi, tra i principali player a livello mondiale, 67 siti industriali nel mondo, 4,8 miliardi di unità vendute nel 2021, 1 miliardo di euro l’anno investiti per trasformare e digitalizzare la rete industriale. Sanofi in Italia conta circa duemila dipendenti, quattro siti produttivi in altrettante Regioni, uffici a Milano e Roma , 75 milioni all’anno di investimenti nel comparto industriale e 11 milioni in ricerca clinica. E lo sa bene Brendan O’Callaghan, executive vice president Global Industrial Affairs di Sanofi, venuto nel nostro Paese a marzo per fare la sua prima visita alla filiale italiana. Subito tappa ad Anagni, in provincia di Frosinone, unico stabilimento europeo coinvolto nella produzione del candidato vaccino anti-Covid sviluppato da Sanofi con Gsk. Poi a Scoppito (L’Aquila), dove si vara un nuovo centro destinato a rappresentare il nodo tra la Ricerca e Sviluppo del Gruppo e il suo footprint industriale. O’Callaghan, manager irlandese in Sanofi dal 2015, è capo del network internazionale dei siti produttivi dell’azienda. Lo abbiamo incontrato a Roma per l’intervista che segue.

La presenza industriale in Italia è cruciale per Sanofi?

L’Italia è il terzo Paese più importante per la produzione Sanofi, dopo Francia e Stati Uniti. Siamo orgogliosi del lavoro fatto ogni giorno dai nostri siti industriali italiani. Supportano tutto il nostro business globale, che è suddiviso in quattro business unit: General medicines, Specialty care, Vaccini e Consumer healthcare. Su duemila persone impiegate in Sanofi in Italia, circa la metà lavorano nel comparto industriale, tra i siti di Origgio (Varese), Anagni (Frosinone), Scoppito (L’Aquila) e Brindisi. Ogni sito è specializzato in produzioni diverse. Quello di Brindisi è coinvolto in EuroAPI, uno spin-off dell’azienda, dedicato alla produzione di principi attivi. In generale in Italia abbiamo forti competenze, negli ultimi tre anni abbiamo investito circa 150 milioni di euro per la parte industriale. Competenze che riguardano anche nuove tecnologie e nuovi processi. Il sito di Anagni è un chiaro esempio di questo. Lì sono stati fatti progressi notevoli e vogliamo andare avanti.

Diversamente dal sito di Origgio, focalizzato sull’automedicazione, e da quello di Scoppito, eccellenza per la produzione di farmaci solidi, il sito di Anagni è specializzato nei farmaci iniettabili. A ottobre 2020 è stata inaugurata, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza, una nuova linea produttiva per il candidato vaccino anti-Covid sviluppato da Sanofi con Gsk. A che punto siamo?

È stato fatto un lavoro importante e Anagni avrà un ruolo chiave nella produzione di questo vaccino. Nelle scorse settimane abbiamo avuto i dati della fase III per l’utilizzo come ciclo primario di immunizzazione e per l’utilizzo come dose booster e sono molto positivi. Stiamo aspettando le approvazioni delle autorità regolatorie europee e statunitensi. Nel frattempo, gli stabilimenti si concentrano sulla produzione delle dosi. Questo vaccino proteico adiuvato utilizza la stessa piattaforma del nostro vaccino antinfluenzale, quindi una tecnologia di comprovata efficacia e sicurezza. Gli studi clinici ci dicono che la dose booster si sovrappone molto bene a ogni altro tipo di vaccino, che sia basato su mRna o adenovirus. Riteniamo possa rappresentare un’ulteriore arma e un sicuro valore aggiunto nella lotta globale contro Covid-19.

Parliamo ora della seconda tappa della sua visita in Italia. Quali novità per lo stabilimento abruzzese di Scoppito?

Abbiamo inaugurato il “Columbus High Potent Workshop”, frutto di un progetto per noi strategico di livello globale. Si tratta del primo reparto ad alto biocontenimento dedicato all’industrializzazione di small molecules frutto della R&D del Gruppo. Lo stabilimento di Scoppito diventerà così il sito di lancio di diverse molecole best-in-class e first-in-class in diverse aree, come le malattie rare, autoimmuni e oncologiche. Abbiamo una rete industriale globale che punta molto sulle nuove tecnologie, sulla digitalizzazione e sui nuovi metodi di produzione. Ci aspettiamo risultati importanti da questo progetto e Scoppito è un sito chiave.

Spostiamo l’attenzione sullo scenario globale della produzione farmaceutica, soprattutto alla luce dei fatti di questi ultimi due anni. Prima la pandemia e ora la crisi Ucraina pongono l’industria di fronte a sfide complesse, ad esempio il rincaro delle materie prime o le interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Come bisognerebbe muoversi?

Covid-19 ci ha insegnato quanto sia importante la resilienza della supply chain. Il nostro obiettivo deve essere rafforzare questa resilienza lungo tutta la filiera, dalle materie prime alle forniture. Bisogna lavorare in anticipo sui possibili rischi futuri, come una pandemia o una crisi internazionale, e occorrono collaborazioni robuste con partner commerciali che siano altrettanto resilienti. La filiera farmaceutica è un mix di risorse locali e globali. Da Covid impariamo che è importante strutture bene queste filiere pensando soprattutto a scenari di lungo termine.

È anche per questo che in Italia e in Europa, dopo Covid, si parla sempre più spesso del “reshoring”, cioè di riportare qui produzioni finora delocalizzate altrove. È una prospettiva realistica?

È qualcosa che potrà realizzarsi e l’Unione europea sta agendo in questa direzione. Sicuramente per rafforzare la resilienza della filiera dobbiamo puntare anche su questo. In alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, ci sono organizzazioni che aiutano le società a finanziarie la produzione e la ricerca. L’Ue può imparare molto da queste realtà. Tornando alle materie prime, ad esempio, l’Europa dipende eccessivamente dell’Oriente per quanto riguarda i semiconduttori. È un problema che va affrontato se si vuole supportare la produzione della filiera farmaceutica. Ma vorrei aggiungere che il sostegno alla produzione, da solo, non basta.

Cos’altro serve?

Bisogna sostenere l’innovazione, la Ricerca e Sviluppo. Anche questa è un’altra lezione di Covid, che ci ha ricordato l’importanza di identificare rapidamente molecole efficaci e portarle sul mercato. Questo non è possibile se non c’è un contesto favorevole, fatto di infrastrutture per la ricerca e l’innovazione. Senza sostegni e senza un sistema che premi l’innovazione si resta indietro.