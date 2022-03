Sì alla cessione di dati relativi a sperimentazioni accademiche a soggetti commerciali

La svolta storica per la ricerca accademica italiana è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto 30/11/21 che definisce regole e apre a una nuova via che consente di condurre studi clinici accademici con intento registrativo

Svolta importante per la ricerca clinica accademica con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto 30/11/21 che definisce la possibilità di cessione dei dati relativi a sperimentazioni accademiche a soggetti commerciali. Il decreto definisce le regole e apre ad una nuova via che consente di condurre studi clinici accademici con intento registrativo. Ne dà notizia Alleanza contro il cancro (Acc), la Rete oncologica nazionale del ministero della Salute, che potrà contribuire alla ricerca con i suoi 28 Irccs associati. “I ricavi consentiranno anche di alimentare il fondo per le sperimentazioni accademiche degli istituti garantendo un impulso a tali attività” si legge in una nota.

La limitazione della normativa sulle sperimentazioni accademiche

Il Decreto 17 del 2004 sulle sperimentazioni non profit non consente la registrazione e la modifica di indicazioni dei farmaci sulla base dei risultati positivi degli studi condotti in Italia. Il che, di fatto, ha limitato gli investimenti delle aziende farmaceutiche nel Paese. Essendo impossibile in presenza di un risultato positivo di uno studio accademico italiano modificare l’indicazione d’uso dei farmaci in Europa, i finanziamenti delle aziende farmaceutiche, sono stati rivolti ad altri Paesi dove questa limitazione non esiste.

“Nell’ultimo decennio due sfide dell’oncologia moderna – la medicina di precisione e la sperimentazione e approvazione delle numerose molecole antitumorali in sviluppo – hanno evidenziato il ritardo della nostra comunità a causa, in buona parte, dei contenuti della normativa sulle sperimentazioni accademiche” riporta l’Acc, che ha tra i suoi obiettivi il potenziamento della ricerca nel Paese, in particolare quella accademica.

Un passo storico per la ricerca

Si tratterebbe quindi di un passo storico nel campo della ricerca, come l’ha definito anche il già ministro della Salute Beatrice Lorenzin. “Finalmente gli studi accademici acquisiscono una nuova dignità, dando loro anche un valore economico alla proprietà intellettuale e alla raccolta dati” commenta Lorenzin. “La ricerca, fino ad oggi, si svolgeva per migliorare la pratica clinica senza un tramutarla anche in valore economico. Da ora in poi, finalmente anche in Italia la proprietà intellettuale degli studi avrà un tangibile valore economico riconosciuto”.

Il ruolo di Alleanza contro il cancro

“Includendo i principali Irccs italiani la Rete dispone di vaste competenze ed esperienze maturate negli ultimi decenni” spiega Sandro Pignata, responsabile del progetto di Acc denominato “Forza”. “Le sue prime iniziative, volte allo sviluppo della medicina di precisione, hanno evidenziato la necessità di far crescere insieme la ricerca di base e clinica in un vero progetto di ricerca traslazionale. È stato creato a tale proposito un Comitato strategico denominato ‘Ricerca clinica e strategie del farmaco’ con lo scopo di proporre una via che possa portare al potenziamento della ricerca italiana ed attrarre maggiori finanziamenti”.

Forza va esattamente in questa direzione: “Per poter condurre studi con possibilità registrative e che contengano obiettivi di ricerca traslazionale – aggiunge Pignata – è necessario garantire la qualità dei dati prodotti. Molti istituti afferenti ad Acc dispongono di Unità di studi clinici che svolgono in parte tali attività. Esistono quindi le competenze per contribuire a creare l’infrastruttura accademica ‘Forza’ che può contribuire al raggiungimento della qualità necessaria per gli studi promossi dagli Istituti associati”.

L’impatto degli studi accademici

Per molti anni la ricerca condotta da oncologi ed ematologi italiani è stata penalizzata da una normativa che non consentiva che la sperimentazione accademica avesse un impatto regolatorio. Per cui i risultati degli studi clinici non sponsorizzati non avevano impatto sulla pratica clinica, come ricorda Ruggero De Maria, Presidente Acc, che conclude: “Grazie alla pubblicazione di alcune norme dei decreti attuativi della legge voluta da Beatrice Lorenzin, i nostri studi accademici potranno finalmente incidere direttamente sul miglioramento delle cure per i pazienti del nostro Paese”.