Covid-19, J&J firma accordo con Aspen per produrre vaccini in Africa

L’accordo permette di utilizzare principio attivo per produrre il vaccino finito in Sudafrica e di rendere disponibili le dosi per il settore pubblico, compresi tutti i 55 Stati membri dell'Unione Africana e le principali entità multilaterali che sostengono la campagna di vaccinazione, come l'African Vaccine Acquisition Trust (Avat) e la Covax Facility

di Redazione Aboutpharma Online

Stipulato l’accordo tra Johnson & Johnson, attraverso Janssen Pharmaceuticals, e il produttore Aspen SA Operations (Pty), con sede in Sudafrica, per consentire la produzione e distribuzione del primo vaccino contro il Covid-19 da parte di un’azienda africana per la popolazione locale. Si tratta di un passo importante che permetterà di migliorare la percentuale di vaccinati in Africa, oggi al di sotto dell’obiettivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Vaccino finito in Africa

L’accordo permette ad Aspen, utilizzando il principio attivo fornito da Johnson & Johnson, di produrre il vaccino finito a marchio Aspen e di rendere disponibili le dosi per il settore pubblico in Africa, compresi tutti i 55 Stati membri dell’Unione Africana e le principali entità multilaterali che sostengono la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Africa, come l’African Vaccine Acquisition Trust (Avat) e la Covax Facility.

Aumentare la copertura vaccinale

“Attualmente – si legge in una nota di J&J – solo circa il 12% delle persone in Africa è completamente vaccinato, un dato ben al di sotto dell’obiettivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità di una copertura del 70% della popolazione per tutti i Paesi. La nostra risposta alla pandemia di Covid-19 è stata guidata dalla convinzione che finché tutti non sono al sicuro, nessuno è al sicuro, ed è per questo che abbiamo lavorato per sviluppare e fornire un vaccino che possa proteggere la salute di tutti, ovunque”. Martin Fitchet, Head of Global Public Health, Johnson & Johnson, Cilag GmbH International, ha sottolineato come J&J abbia cercato di “sviluppare un vaccino semplice da usare e accessibile che potesse essere trasportato in tutto il mondo attraverso i canali standard di distribuzione dei vaccini”.

Un canale privilegiato per l’Africa

Ad oggi, Johnson & Johnson ha spedito più di 200 milioni di dosi di vaccino in Africa attraverso una combinazione dei suoi accordi di acquisto anticipato con l’African Vaccine Acquisition Trust, il Sudafrica e Gavi, la Vaccine Alliance, per conto della Covax Facility, insieme alle donazioni del governo. Come uno dei suoi produttori a contratto dal novembre 2020, Aspen è un fornitore importante all’interno della rete globale di Johnson & Johnson. “Abbiamo avviato studi clinici in tutte le regioni del mondo – prosegue J&J nella nota – per produrre evidenze su più aree geografiche e popolazioni a rischio diverse e abbiamo stretto una partnership strategica con Aspen in Africa e altri per produrre il nostro vaccino a livello globale. Siamo orgogliosi di poter portare la nostra collaborazione di lunga data con Aspen a un livello successivo, per continuare ad affrontare la minaccia del Covid-19 e porre le basi per un futuro più sano e sicuro per le persone in Africa”.

I piani Pfizer e Moderna

Il mese scorso, BioNTech, partner di Pfizer, ha annunciato di voler creare impianti mRna su container marittimi, chiamati BioNTainers, per produrre il vaccino Covid-19 dell’azienda dall’inizio alla fine, salvo per la fase finale di riempimento, in Senegal, Ruanda e potenzialmente anche in Sud Africa. Anche Moderna ha affermato di aver scelto il Kenya come Paese per il suo impianto di produzione di vaccini mRna da 500 milioni di dollari in Africa. La struttura, annunciata per la prima volta in ottobre, punterà a produrre fino a 500 milioni di dosi di vaccino all’anno. Moderna ha aggiunto che sta lavorando per costruire e rendere operativo l’impianto per riempire le dosi dei suoi vaccini COVID-19 in Africa entro il 2023, a seconda della domanda pandemica.