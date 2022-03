Neurologia, gli specialisti chiedono al ministero un tavolo e un piano nazionale

Fra le priorità – secondo la società scientifica Sin – l’organizzazione dei servizi in rete, l’allocazione efficiente delle risorse e la pianificazione di un percorso terapeutico assistenziale adeguato alle nuove sfide

di Redazione Aboutpharma Online

Riscrivere l’approccio alle malattie neurologiche in Italia, istituendo un tavolo inter-istituzionale ed elaborando un piano d’azione nazionale. È la richiesta inoltrata dalla Società italiana di neurologia (Sin) al ministro della Salute, Roberto Speranza. Fra le priorità, secondo gli specialisti, il coordinamento tra i diversi livelli di assistenza, l’allocazione efficiente delle risorse e la pianificazione di un percorso terapeutico assistenziale adeguato alle nuove sfide.

Riorganizzare l’assistenza

La richiesta è stata formalizzata in una lettera sottoscritta dai vertici della Sin e anche dall’onorevole Fabiola Bologna, segretaria della Commissione Affari Sociali della Camera. “Negli ultimi anni la neurologia – si legge nella lettera – ha beneficiato di progressi scientifici e di conoscenze che, nel dare risposte ai bisogni dei pazienti, hanno fatto emergere al contempo la necessità di una riorganizzazione dei modelli di assistenza sanitaria sia ospedaliera che territoriale. La pandemia da Covid-19 ha stimolato un’accelerazione nello sviluppo e nella disponibilità di servizi sanitari, che potranno e dovranno partecipare di un cambiamento del sistema per migliorare le prestazioni per i pazienti”.

Le priorità

Alfredo Berardelli, presidente della Sin, spiega: “Vogliamo collaborare con le istituzioni per rispondere ai bisogni posti dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da una complessità clinica e da una importante cronicità come le patologie neurodegenerative per la gestione delle quali la risposta obbligata è l’organizzazione dei servizi in rete, che a sua volta deve fare perno sull’unitarietà dell’Unità operativa di Neurologia”. Secondo il past presidente della Sin, Gioacchino Tedeschi, è necessario agire su quattro diversi livelli: “Aumentare il numero dei neurologi; potenziare le Unità operative complesse di Neurologia; incrementare a 5 anni la durata della scuola di specializzazione in Neurologia; aumentare i centri di eccellenza per il trattamento delle patologie neurologiche con copertura omogenea del territorio nazionale”.

Rispondere ai bisogni e assicurare equità

Le direttrici per il rinnovamento dell’assistenza neurologica italiana sono indicate dalla Sin nel Rapport Next – Neuroscience Exploring Tomorrow 2021, realizzato in collaborazione con Roche Italia e presentato al ministero della Salute.

“Il Pnrr porterà risorse per investimenti che dovremo mantenere nel tempo, sia con un ritorno a una specifica programmazione sanitaria sia con una adeguata organizzazione dei servizi, e affinché nel campo neurologico possa rispondere efficacemente ai bisogni dei malati, è necessario costituire un tavolo istituzionale permanente”, commenta la deputata Bologna.

Sul fronte civico, Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, ritiene indispensabili “un’adeguata prevenzione a cominciare dagli stili di vita, l’accesso equo ed uniforme sul territorio nazionale alla diagnosi e a cure personalizzate ed innovative, il rafforzamento dell’assistenza territoriale e domiciliare”.