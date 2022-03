Digital health, l’Oms lancia il database delle strutture sanitarie globali

Attivo entro la fine del 2022, inizialmente riunirà i dati di 46 Paesi per poi essere esteso a tutti i 194 Stati membri. L'obiettivo è di favorire l'accesso alle cure primarie, soprattutto in stato di emergenza, e di ridurre i gap esistenti nel mondo

di Redazione Aboutpharma Online

L’Organizzazione mondiale della sanità lancia il nuovo database globale delle strutture sanitarie di 46 Paesi. Una risorsa che servirà a facilitare l’accesso a tutte le popolazioni, permettendo di localizzare con immediatezza le strutture che erogano servizi sanitari e facilitando l’equo accesso a terapie, diagnostica e vaccinazioni attraverso l’ACT-Accelerator e altre iniziative. Soprattutto la pandemia ha evidenziato l’esigenza di avere un accesso rapido alle cure e omogeneo tra i vari Paesi. Il database, che sarà reso pubblico entro la fine dell’anno, è stato creato in risposta all’11esima sessione del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla gestione delle informazioni geospaziali globali (Un-Ggim), che ha sottolineato la necessità di avere una risorsa come questa come bene globale.

Il potere dei dati geospaziali

Come repository standardizzato e ad accesso aperto delle informazioni sulle strutture sanitarie, il database fornirà informazioni per fornire assistenza sanitaria di base, soprattutto durante le emergenze. Sfrutterà, inoltre, il potere dei dati geospaziali per mappare le strutture sanitarie in relazione alle comunità e contribuire a colmare le disuguaglianze nell’accesso e nell’uso.

Gli obiettivi del Triple billion targets

“La comprensione delle infrastrutture sanitarie a livello nazionale e subnazionale – ha commentato Steve MacFeely, direttore del Dipartimento di dati e analisi dell’Oms – è essenziale per affrontare le pressanti sfide globali e locali e ottenere una copertura sanitaria universale, come delineato negli obiettivi Oms del Triple billion targets. Il database delle strutture sanitarie globali ci consentirà di sfruttare la tecnologia geospaziale e utilizzare i dati per creare risultati sanitari migliori per tutti”.

Database di 46 Paesi

Il database includerà un elenco digitalizzato delle strutture sanitarie con nome, posizione e tipo, codificato da un identificatore univoco. All’inizio ospiterà i dati di 46 Paesi che rappresentano il 40% della popolazione mondiale con l’obiettivo di includere tutti i 194 Stati membri dell’Oms, entro il 2027. Sarà regolarmente aggiornato dall’Oms.

Bene pubblico globale

“Con un elenco completo e aggiornato delle strutture sanitarie – ha commentato Ravi Shankar, responsabile tecnico del GIS Center for Health dell’Oms – i Paesi e le organizzazioni partner possono ridurre la frammentazione, evitare duplicazioni e promuovere l’efficienza nella catena di delivery. Con questa risorsa, possiamo veramente trasformare i dati delle strutture sanitarie da gap globale in un bene pubblico”.