Sperimentare farmaci a misura di bambino

Tutte le tappe delle regole europee che dovrebbero agevolare la ricerca di terapie mirate ai più piccoli. Anche il Regolamento Ue entrato in vigore a fine gennaio va in questa direzione. Dal numero 196 del magazine

di Elisabetta Gramolini

Dal 31 gennaio 2022 è in vigore in tutti i Paesi Europei il nuovo Regolamento N. 536 del 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. Anche se sono ancora attesi i decreti attuativi in Italia, le prospettive sono tali da vedere, fra l’altro, definite le tempistiche degli studi congiunti fra i vari Stati membri. Ma c’è di più. Il nuovo Regolamento 536 ha le potenzialità per stimolare ulteriormente la ricerca per farmaci ad uso pediatrico.

Ambito critico

Per un lungo periodo e prima dell’entrata in vigore nel 2007 del Regolamento (N. 1901) sui farmaci pediatrici, la popolazione pediatrica non ha ricevuto la giusta attenzione nell’ambito della ricerca farmacologica. I motivi sono vari. Uno ad esempio è stata la carenza di regole che per anni il settore ha patito e gli scrupoli etici difficili da superare. Poi, anche dopo l’approvazione dei regolamenti europei, gli studi sono stati avviati. È possibile tuttavia ancora oggi rilevare delle criticità. A cominciare dal ridotto numero dei pazienti disponibili per gli studi e dal ricorso all’uso off label, cioè la somministrazione dei medicinali anche in assenza di una indicazione terapeutica.

Senza dimenticare, infine, che il consumo pediatrico rappresenta un mercato ristretto, che potrebbe apparire poco vantaggioso agli occhi dell’industria farmaceutica. Specie in passato si è considerato il bambino una versione ristretta dell’uomo o della donna. Spesso non sono state considerate le specificità della condizione e, in assenza di studi clinici ad hoc sulla popolazione pediatrica, si è perseguita la strada della somministrazione degli stessi farmaci per gli adulti, con l’unica differenza nel dosaggio commisurato al peso del paziente, senza però avere informazioni corrette sull’efficacia e la sicurezza della cura.

Quali regole

L’entrata in vigore del Regolamento Pediatrico in tutti i Paesi membri il 26 gennaio 2007, ha segnato una pietra miliareun passo importante nell’Unione europea perché ha dato un contributo per sostenere lo sviluppo di farmaci destinati ai bambini. Finalmente anche nel settore della ricerca farmacologica pediatrica sono state adottate azioni di regolamentazione, sia sul piano scientifico e metodologico sia sul piano etico. Fra le innovazioni per favorire la produzione di studi clinici c’è stata la creazione di network, come ad esempio la rete europea di centri e Network che si occupano di ricerca pediatrica coordinata dall’Agenzia europea dei medicinali, l’Enpr-Ema, ch ha l’obiettivo di, favorire la collaborazione tra Network di ricerca e sperimentatori, e centri con competenze nel settore.

A livello nazionale, in Italia, nel 2017 è nato l’Italian Network for Paediatric Clinical Trials (INCIPIT), un network composto dai principali ospedali pediatrici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e altri istituti di ricerca ed ha lo scopo di promuovere e supportare la conduzione di studi clinici pediatrici di vario tipo promossi e finanziati da diverse tipologie di Sponsor Profit e no-profit.

Innovazione crescente

L’entrata in vigore del Regolamento europeo numero 536, che abroga la direttiva 2001/20/ce, segna ulteriori innovazioni anche nell’ambito della sperimentazione clinica in pediatria e definisce in maniera più dettagliata gli obblighi nel caso delle sperimentazioni con la popolazione pediatrica, rafforzando gli aspetti relativi ai dati scientifici necessari per procedere all’autorizzazione di queste sperimentazioni ed anche gli aspetti relativi al consenso informato. Il testo della norma prevede esplicitamente, che le sperimentazioni pediatriche vengano valutate “sulla base di considerazioni specifiche alla luce delle conoscenze nel campo della pediatria”.

“Il Regolamento – spiega la dottoressa Susanna Livadiotti, responsabile del Clinical trial center dell’ospedale Bambino Gesù Irccs di Roma – introduce delle innovazioni che possono dimostrarsi strumenti utili per stimolare ulteriormente la sperimentazione in pediatria. La prima novità sono gli studi “a basso livello di intervento”, cioè le sperimentazioni su farmaci già autorizzati, per indicazioni diverse da quelle autorizzate, purché supportate da un adeguato livello di evidenze scientifiche, uno scenario tipico degli usi consolidati in pediatria.

Il Regolamento introduce semplificazioni per queste sperimentazioni, al fine di facilitarne l’autorizzazione e lo svolgimento. La seconda novità – continua – è rappresentata dalla possibilità di avere più promotori, co-sponsorship, per la stessa sperimentazione per rafforzare la creazione di reti tra sponsor, avviando più facilmente sperimentazioni di ampio respiro, suddividendo compiti e responsabilità secondo le rispettive disponibilità; inoltre, non ponendo vincoli specifici, questa novità consente una partnership diretta fra sponsor pubblici e privati, con un potenziamento quindi a favore delle sperimentazioni ‘accademiche’ con possibili ritorni di natura registrativa, assetto che fino all’entrata in vigore del Regolamento 536 non era possibile”.

Punto di riferimento

Il Centro Trials dell’ospedale Bambino Gesù di Roma è membro e coordinatore del network Italiano Incipit. Dal 2010 al 2021 ha eseguito circa 244 studi con un aumento costante del 30 per cento ogni anno, rappresentando circa il 50 per cento degli studi condotti in Italia con circa 610 pazienti arruolati. Nel Centro è presente un’Unità di Fase 1 e la maggior parte degli studi sono sulle Malattie Rare, orfane di terapie validate, al di fuori degli studi onco-ematologici che hanno un centro dedicato.

“Il modello organizzativo di questo Centro – ricorda Livadiotti – è unico nel suo genere, permettendo a molti investigatori di dedicarsi alla ricerca clinica senza un eccessivo impegno di risorse e con un livello di eccellenza nella qualità come richiesto dalle Good clinical practice (Gcp). Le aree terapeutiche interessate – spiega -, distribuite nell’ambito di tutte le specialistiche presenti nel nostro ospedale, caratterizzano il Centro per una multidisciplinarietà nella sperimentazione unica nell’ambito pediatrico. La maggior parte degli studi sono sponsorizzati da aziende farmaceutiche, ma sono stati seguiti un numero sempre maggiore di studi indipendenti. I tipi di farmaci sperimentati riguardano prodotti chimici, biologici, vaccini”.

Tre esempi

Dei farmaci sperimentati finora al Centro Trials, circa 12 sono stati approvati in età pediatrica e quindi autorizzati al commercio. Tra questi, possono essere citati tre esempi, a cominciare dal Nusinersen, un oligonucleotide antisenso, somministrato per via intratecale, vale a dire in maniera continua, in bambini con atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia genetica letale che provoca debolezza e atrofia muscolare, anche dei muscoli deputati alla respirazione. “Nel nostro centro – ricorda la dottoressa – due gemelli, di nazionalità straniera e con diagnosi prenatale di Sma, sono stati trattati sin dai primi giorni di vita con risultati a distanza di sei anni eccezionali”.

Altro esempio di farmaco pediatrico sperimentato è l’Evolocumab, un anticorpo monoclonale somministrato sotto cute per il trattamento dell’ipercolesterolemia familiare, una malattia genetica che altera il metabolismo del colesterolo, e comporta alti valori ematici dell’Ldl, il cosiddetto colesterolo cattivo, e un rischio elevato di complicanze cardiovascolari anche in età precoci. “Il farmaco – commenta la responsabile – ha ridotto in maniera significativa i valori dell’Ldl ed il rischio connesso di eventi cardiovascolari”.

Terzo esempio è dato dal Kaftrio, un farmaco utilizzato per il trattamento della fibrosi cistica, una malattia genetica con manifestazioni prevalentemente polmonari e gastrointestinali, indicato per i pazienti di età pari o superiore a sei anni con alcune mutazioni nel gene Cftr (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). “Il farmaco – sottolinea – è un ottimo esempio di medicina personalizzata: la sua indicazione è successiva ad analisi genotipica e al riscontro di mutazioni specifiche nel gene Cftr che rendono il farmaco attivo sulla base di dati in vitro. Negli studi effettuati, Kaftrio si è rivelato efficace nel migliorare la funzionalità respiratoria dei pazienti con fibrosi cistica”.

Gli ostacoli delle rare

In Italia si stimano circa 2 milioni di persone affette da malattie rare di cui quasi 400mila in età pediatrica. “Presso il nostro ospedale – ricorda Livadiotti – vengono seguiti circa 21mila pazienti con diagnosi di malattie rare e 4mila con sospetta diagnosi, per un totale di circa 25mila casi di cui il 40 per cento proviene da fuori regione. Il tempo che intercorre tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi è stato ridotto da dieci a due anni con l’uso delle nuove tecniche di Next generation sequencing”. Questi numeri così alti sono accompagnati ad un repertorio terapeutico quasi inesistente. Sono malattie orfane di trattamenti approvati o con indicazione specifica.

“Il numero relativamente piccolo rispetto alle singole diagnosi fa sì che l’industria non sia sempre motivata allo sviluppo di farmaci specifici. Inoltre non avendo alternative terapeutiche, il disegno dello studio prevede spesso l’utilizzo del placebo, che costituisce una difficoltà aggiuntiva nell’accettazione delle famiglie, e una sfida etica”.

La bilancia dei rischi

I bambini richiedono studi clinici ad hoc, volti a valutare gli aspetti farmacologici e tossicologici al fine di sviluppare farmaci di qualità, sicuri ed efficaci. I principi etici nell’ambito della sperimentazione valgono per tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani. “Il bisogno – sostiene la responsabile del Centro Trials – sempre maggiore di fare ricerca medica sui bambini ha portato anche a chiedersi se la legge (stesso quadro normativo per le sperimentazioni in pediatria e nell’adulto; con ulteriori disposizioni da parte del Regolamento pediatrico europeo per le sperimentazioni nei bambini) abbia inquadrato in maniera appropriata il bilancio tra la necessità di sperimentazioni cliniche e gli interessi e i diritti del bambino. Se da un lato è comunemente accettato che i bambini devono ricevere una protezione speciale dall’altro c’è da considerare che regole troppo restrittive potrebbero ostacolare la ricerca stessa.

La ricerca clinica sui bambini – conferma Livadiotti – solleva molte preoccupazioni etiche e scientifiche. È importante sottolineare che le sperimentazioni cliniche in pediatria, non necessarie a raggiungere un importante bisogno di salute pubblica, dovrebbero essere evitate. Il rapporto fra i rischi e i benefici rappresenta una delle questioni più importanti della ricerca clinica in pediatria. I benefici dovrebbero essere valutati in maniera conservativa ed essere evidenti sia per il singolo che per i bambini in generale. I danni devono essere valutati in modo più ampio ed essere sensibili alla sua minore capacità di capire ‘cosa sta succedendo’.

La soglia del danno nei bambini è basata sullo standard del ‘minimo rischio’ e ‘minimo onere’, oltre i quali ci deve essere una giustificazione specifica a tale esposizione intendendo per ‘rischio minimo’ un impatto negativo sulla salute della persona interessata lieve e temporaneo, mentre un ‘onere minimo’ sarà un disagio temporaneo e leggero per l’interessato”.

Le nuove linee guida

Dal gennaio 2001 sono entrate in vigore in Europa le linee guida sulle sperimentazioni cliniche pediatriche (Ich Topic E11), frutto del lavoro di esperti internazionali, con la finalità di promuovere la qualità nella pianificazione e conduzione degli studi sui soggetti pediatrici . Nelle linee guida, viene suggerita la distinzione in età e fasi di sviluppo fra neonati, lattanti, bambini e adolescenti. Ciò parte dall’assunto che la popolazione pediatrica rappresenti una gamma di diverse fisiologie in evoluzione. In base all’età quindi le reazioni ai farmaci e l’efficacia terapeutica cambia.

Le fasce individuate sono: neonati prematuri (fino alla 36° settimana di gestazione), neonati a termine (da 0 a 28 giorni), lattanti e bambini piccoli (da più di 28 giorni a 23 mesi), bambini (da 2 a 11 anni), adolescenti (da più di 11 a 17 anni). “Se la dose – commenta Livadiotti – per i bambini viene normalizzata rispetto a quella per gli adulti in base all’età, peso corporeo o a qualche altra covarianza demografica, senza evidenze precedenti di come questi fattori contribuiscano alle differenze nell’esposizione ai farmaci, la stima della dose pediatrica può risultare inappropriata e non sicura. Soprattutto in passato, si estrapolavano i dosaggi per le varie età pediatriche da quelli approvati per gli adulti, per esempio in proporzione al peso, senza informazioni su farmacocinetica e farmacodinamica nei pazienti giovani.

Tuttavia, date le differenze sia nel metabolismo dei farmaci che nelle reazioni avverse tra bambini e adulti, non è sempre possibile estrapolare informazioni farmacologiche e tossicologiche da quelle degli adulti. La necessità di avere trial pediatrici specifici è particolarmente importante in caso di patologie tipiche della popolazione pediatrica, che non si manifestano negli adulti ma durante la crescita e la maturazione dell’organismo. Inoltre, le malattie di cui soffrono i bambini possono differire da quelle degli adulti per epidemiologia, eziopatogenesi, severità (ci possono essere patologie relativamente benigne negli adulti, che tendono ad essere rare e più severe nei bambini) o per la risposta ai farmaci”.

Consenso

Nel 2017 la Commissione europea ha prodotto delle Raccomandazioni etiche riguardo alla sperimentazione pediatrica in cui si affronta la tematica del consenso informato dei genitori e dell’assenso dei minori. In questo documento si ribadisce che per i bambini si dovrebbe usare del materiale informativo e dei moduli per l’assenso specifici e adeguati alle differenti età. Anche se piccoli, infatti, i pazienti pediatrici hanno diritto a ricevere informazioni sugli studi clinici a cui partecipano, compreso la possibilità di scegliere di non partecipare o di ritirarsi dal trial. Le Raccomandazioni etiche evidenziano come dai 3 agli 11 anni, i pazienti hanno una capacità sempre maggiore di comprendere le informazioni. Inoltre è dimostrato come i bambini affetti da una patologia cronica tendono a sviluppare una maggiore capacità nel formulare giudizi autonomi, pure sulla base della propria esperienza.