Lotta ai tumori solidi, intesa tra Novartis e Carisma Therapeutics per sviluppare una terapia mirata

L'accordo si muove nell'ambito della contract manufacturing organization ed è finalizzato alla produzione di una terapia cellulare Car-M mirata a HER 2, testata nelle prove per il trattamento di tale tipologia di tumori

di Redazione AboutPharma online

Novartis ha firmato un accordo iniziale con Carisma Therapeutics, biotech americana specializzata nel campo delle terapie ingegnerizzate a base di macrofagi, per produrre la terapia cellulare Car-M mirata a HER 2, testata nelle prove per il trattamento dei tumori solidi.

Via alla sperimentazione nel 2023

Secondo i termini dell’accordo iniziale, di cui non si conoscono i dettagli finanziari, il processo di produzione di Carisma Therapeutics sarà trasferito al sito di terapia cellulare di Novartis a Morris Plains, negli Stati Uniti, a partire dalle prossime settiamane. La sperimentazione clinica dovrebbe iniziare nel 2023.

“L’unità Global Biotech Cooperations di Novartis è pienamente impegnata a collaborare con Carisma Therapeutics per portare la loro terapia cellulare CAR-M ai pazienti offrendo le comprovate capacità di produzione di cellule e geni all’avanguardia”, ha affermato Anton Gerdenitsch, capo dell’unità Cmo di Novartis technical operations. “In qualità di uno dei maggiori produttori mondiali di medicinali, Novartis può mobilitare la sua capacità di produzione in modo efficiente su più fronti”.

Altri accordi

Questo nuovo accordo, si legge in una nota, segue gli accordi di produzione a contratto firmati lo scorso anno con BioNTech, per il riempimento del vaccino Covid presso i siti delle operazioni tecniche Novartis a Stein, in Svizzera, e a Lubiana, in Slovenia.

Attiva nel Cmo

Novartis, prosegue la nota, continua a offrire le sue capacità di livello mondiale ad altre aziende per rilevare le attività di produzione, inclusa una varietà di tecnologie come la produzione di mRNA e altre.

Carisma Therapeutics, cosa fa

Carisma è un’azienda biofarmaceutica dedicata allo sviluppo di una piattaforma di terapia cellulare differenziata e proprietaria incentrata sui macrofagi ingegnerizzati, cellule che svolgono un ruolo cruciale sia nella risposta immunitaria innata che in quella adattativa. Le prime applicazioni della piattaforma, sviluppata in collaborazione con l’Università della Pennsylvania, sono i macrofagi autologhi del recettore dell’antigene chimerico (Car) per il trattamento dei tumori solidi.