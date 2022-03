M&A, Pfizer completa l’acquisizione di Arena Pharmaceuticals per 6,7 miliardi

La conclusione dell'operazione arriva a tre mesi esatti dall'annuncio. La società californiana è specializzata nello sviluppo di trattamenti innovativi contro varie malattie immuno-infiammatorie

di Redazione AboutPharma online

A distanza di tre mesi esatti dall’annuncio, Pfizer completa l’acquisizione di Arena Pharmaceuticals, azienda che sviluppa potenziali terapie innovative per il trattamento di diverse malattie immuno-infiammatorie. Il valore dell’operazione ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari.

La strategia

Arena, società statunitense, arricchisce il portafoglio del colosso americano Pfizer con “diversi e promettenti candidati terapeutici in fase di sviluppo” nei settori “gastroenterologia, dermatologia e cardiologia – spiega una nota – tra cui etrasimod, un modulatore orale selettivo del recettore della sfingosina 1-fosfato (S1P), attualmente in sviluppo contro una serie di malattie immuno-infiammatorie” quali “colite ulcerosa, morbo di Crohn, dermatite atopica, esofagite eosinofila e alopecia areata”.

Cosa c’è in pipeline

La pipeline di Arena comprende inoltre “due composti cardiovascolari in fase di sviluppo: temanogrel per l’ostruzione microvascolare e il fenomeno di Raynaud secondario alla sclerosi sistemica, e APD418 per l’insufficienza cardiaca acuta”.

Accelerare lo sviluppo clinico

“Siamo entusiasti di aggiungere la straordinaria esperienza e la pipeline di Arena Pharmaceuticals all’area terapeutica infiammazione e immunologia di Pfizer, aiutandoci nel nostro obiettivo di sviluppare innovazioni in grado di cambiare la vita delle persone con malattie immuno-infiammatorie”, ha dichiarato Mike Gladstone, Global President & General Manager, Pfizer Inflammation and Immunology. “In particolare, speriamo di poter accelerare lo sviluppo clinico di etrasimod con successo, per produrre un impatto positivo su coloro che vivono con queste malattie debilitanti”.