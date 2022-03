Piattaforma nazionale per la telemedicina: l’Anac vigilerà sulla gara

Lo prevede un protocollo siglato dall’Autorità anticorruzione e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)

di Redazione Aboutpharma Online

Massima vigilanza sull’affidamento della piattaforma nazionale di medicina prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È l’impegno assunto dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in un protocollo sottoscritto dai rispettivi presidenti, Giuseppe Busia ed Enrico Coscioni. Per realizzare la piattaforma verrà attivato un partenariato pubblico-privato. A chiedere l’attivazione del protocollo è stata la stessa Agenas, cui spetta l’attuazione degli interventi previsti dalla missione 6 Salute del Pnrr per potenziare l’assistenza sanitaria da remoto.

Le verifiche di Anac

La vigilanza dell’Anac, spiega una nota dell’autorità, sarà finalizzata a” verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale”. Oggetto di verifica da parte dell’Anac saranno diversi documenti: “Il bando di gara o lettera di invito a presentare offerta nel caso di procedura negoziata, il disciplinare di gara, il capitolato, lo schema di contratto e il contratto stipulato, il provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, i verbali di gara e di esclusione delle offerte anormalmente basse”. Se l’Anticorruzione individua irregolarità, formula un rilievo motivato e lo trasmette all’Agenas che, se lo ritiene fondato, vi si adegua, altrimenti presenta le proprie controdeduzioni e assume gli atti di propria competenza.

Il ruolo di Agenas

Agenas è obbligata a fornire una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti e alla pubblicazione integrale della motivazione sul sito istituzionale. L’Agenzia si impegna aanche d avvalersi della clausola risolutiva quando nei confronti dell’imprenditore o dei vertici dell’impresa che si aggiudica l’affidamento sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per delitti di corruzione, concussione, traffico di influenze, turbata libertà degli incanti. Una clausola che Agenas potrà introdurre anche in accordi contrattuali ulteriori e anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

IL PROTOCOLLO