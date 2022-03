Come comunicare meglio il valore dei dispositivi medici

Analizzare e divulgare in modo semplice e diretto i dati tecnici può fare la differenza nello sviluppo di un prodotto. Clariscience mette insieme competenze trasversali per sviluppare un approccio integrato che comprenda comunicazione scientifica e sistemi per la gestione della qualità. Dal numero 196 del magazine. IN COLLABORAZIONE CON CLARISCIENCE

di Hps-Aboutpharma

Eterogeneità e complessità sono le caratteristiche dominanti il mondo dei dispositivi medici per la quantità di prodotti e realtà imprenditoriali esistenti. Ci sono, però, alcuni elementi in comune. Il primo è l’impianto regolatorio: nel 2017 è entrato in vigore un unico Regolamento europeo che ha normato e ha fatto chiarezza sugli aspetti non ben definiti nella precedente legislazione.

Il sistema di gestione per la qualità

Ci sono esigenze che accomunano la maggior parte degli operatori del settore. La prima è quella di dotarsi di un sistema di gestione per la qualità conforme, almeno nella sostanza, allo standard ISO 13485. Il Regolamento meglio allinea legge e standard tecnico per quanto riguarda i loro princìpi informatori. Questi princìpi – che portano a definire quando un dispositivo medico sia conforme ai requisiti di legge e quando un Sistema di Gestione per la Qualità sia adeguato – rimangono gli stessi indipendentemente dal dispositivo medico prodotto e dalla dimensione dell’organizzazione coinvolta, pur dovendo essere declinati poi, nella pratica, in modo diverso in relazione al caso di interesse. Questi due mondi, la conformità di prodotto e quella di sistema, tra l’altro, sono strettamente interconnessi: la gestione del ciclo di vita del prodotto è infatti descritta dalle procedure di sistema.

Comunicare il valore del prodotto

L’altra esigenza comune è la necessità di comunicare il valore intrinseco dei devices durante l’intero ciclo di vita a tutta la filiera (distributori, clinici, pazienti etc.), facendo comprendere le scelte progettuali adottate, l’innovazione e l’evidenza clinica che dimostra quanto e perché il dispositivo sia efficace e sicuro. Spesso, però, i dati tecnici e/o clinici non riescono a trasferire questo valore in quanto formulati a misura di “addetti ai lavori” e poco divulgativi. Un esempio comune è quello dell’articolo scientifico pubblicato in inglese su una rivista specializzata che, scritto con linguaggio per necessità tecnico, resta accessibile al solo specialista, restando lettera morta per la propria forza vendita, per il medico che debba coglierne rapidamente l’essenza o per il paziente. Una comunicazione poco chiara e quindi poco efficace comporta un dispendio di risorse, spesso ingenti, utilizzate nella produzione del dato clinico o tecnico.

La consulenza strategica

Il lavoro di Clariscience nasce per supportare gli operatori economici e gli stakeholders del mondo dei dispositivi medici attraverso servizi di consulenza su affari regolatori, sistemi di gestione per la qualità e sullo sviluppo di una comunicazione strategica lungo l’intera catena di distribuzione ed impiego del prodotto. Nata nel 2013, Clariscience si avvale di un team di persone dotate di competenze trasversali, maturate grazie a una lunga esperienza professionale, che si occupano di marketing e comunicazione scientifica, medical writing, affari regolatori e sistemi per la gestione della qualità, attraverso un approccio integrato.

Il messaggio giusto sul giusto mezzo

Riuscire a comunicare bene, in un settore con diverse peculiarità e caratterizzato da una grande eterogeneità, comporta una profonda conoscenza del mondo dei dispositivi medici e del significato dei dati tecnici, per poter identificare il mezzo più adeguato in grado di raggiungere il pubblico target. Il messaggio (un advert, un video, un’infografica, una newsletter) deve, infatti, essere esplicativo ma conforme ai requisiti di legge, senza discostarsi da quanto dichiarato e validato dal fabbricante.

In collaborazione con Clariscience