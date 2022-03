Farmacie, nel 2021 vendite online per 437 milioni di euro (+14%)

Sono i numeri emersi da un’analisi di Iqvia, secondo cui gli acquisti online nel 2020 sono stati pari a 381,1 milioni di euro. L'aumento è ancora più accentuato se confrontato con il 2019 (+90%), anno in cui sono stati raggiunte vendite per 229,6 milioni di euro. Bellezza femminile e integratori i prodotti più venduti

di Redazione AboutPharma Online

Il mercato della farmacia online è cresciuto del 14% nel 2021. Le vendite nel settore sono passate da 383,1 milioni (2020) a 437,3 milioni (2021). Tale aumento è ancora più accentuato se confrontato con il 2019 (+90%), anno prepandemico durante il quale sono stati acquistati prodotti da farmacia per un totale di 229,6 milioni di euro. Sono questi i numeri emersi da un’analisi di Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico. Considerando che in Italia è possibile vendere online soltanto i prodotti commerciali e non i prodotti etici, il fatturato dell’e-commerce ha pesato per circa il 4% del mercato nel 2021.

I dettagli delle vendite

Le macrocategorie di prodotti hanno registrato tutti un forte aumento. Gli integratori notificati (vitamine, minerali, probiotici, prodotti per i capelli e le unghie, etc.) hanno complessivamente fatturato 215,2 milioni in aumento del 17% rispetto al 2020. Il comparto cura della persona (cosmetici, creme, shampoo etc.) ha registrato vendite online per 141,3 milioni di euro in aumento del 12,3%. Mentre i farmaci di automedicazione hanno aumentato il loro fatturato del 7,7% a 45 milioni di euro. La categoria dei dispositivi medici in cui rientrano le mascherine, gli ossimetri, i termometri, etc. ha fatturato 141,3 milioni di euro con un aumento rispetto al 2020 del 12,3%. Da ultimo, i prodotti nutrizionali (latti in polvere, alimenti per celiaci, etc.) sono aumentati del 17,7% a 12 milioni di euro.

I prodotti più richiesti

La prima sottocategoria a valori è stato quello dei prodotti per la bellezza femminile che hanno totalizzato un fatturato di 59,6 milioni di euro (+13,8% rispetto al 2020). Questa categoria è stata tallonata dagli integratori vitaminici e minerali che hanno registrato vendite per 52,7 milioni con una crescita del fatturato online del 15,3%.

Gli analgesici da banco hanno totalizzato un fatturato di 21,5 milioni di euro in aumento del 17,4% rispetto all’anno precedente. Soltanto la categoria dei prodotti per tosse e raffreddore ha visto un leggero calo a valori del 1,4% a 20,5 milioni di euro, mentre nel 2020 aveva visto un aumento del 127% rispetto al 2019.

Le dieci sottocategorie più vendute online (bellezza femminile, integratori, prodotti per l’apparato digestivo, prodotti bellezza unisex, prodotti per capelli, per l’apparato circolatorio, gli analgesici, prodotti urologici e per il sistema riproduttivo) hanno totalizzato il 72% del mercato online e sono tutte in crescita a doppia cifra fuorché, come accennato, tosse e raffreddore che ha avuto un boom nel 2020.

Il prezzo guida l’acquisto

Secondo l’analisi di Iqvia, per quanto riguarda i prodotti da farmacia, uno dei principali fattori che spinge il consumatore all’e-commerce è il prezzo. Inoltre, su internet il cliente ha la possibilità di confrontare i prodotti, le offerte e gli sconti e di acquistare il bene al prezzo più competitivo. Ma ci sono anche altri parametri che influenzano la decisione, per esempio, per alcuni, è importante la riservatezza, l’acquisto on-line permette al consumatore di mantenere l’anonimato fisico. Inoltre, gioca un ruolo importante la comodità di fare shopping 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana senza dover uscire di casa. Elemento non trascurabile specialmente se si è ammalati.