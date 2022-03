Ricerca a contratto: in Italia 3.500 occupati, ma le Cro faticano a trovare risorse umane qualificate

È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’associazione Aicro, che segnala burocrazia e paletti normativi fra i principali ostacoli. Nel nostro Paese sono attive 194 aziende

In Italia sono presenti 194 organizzazioni di ricerca a contratto (Cro). Al loro interno lavoro circa 3.500 addetti, ma trovare e assumere professionisti qualificati è una sfida sempre più critica. A segnalarlo è un rapporto dell’Associazione italiana contract research organization (Aicro). Il dato sugli occupati è aggiornato a fine 2020 e riguarda i dipendenti specializzati nelle funzioni tecniche legate alla conduzione di studi clinici, esclusi quindi i servizi di staff e amministrativi.

Le risorse umane

“Le tendenze globali che rilevano una scarsità di risorse qualificate a supportare la crescita delle Cro – spiega il rapporto Aicro – si possono rilevare anche in Italia. Lo sforzo nell’ambito formazione di nuove risorse e aggiornamento di quelle esistenti da parte delle Cro associate ad Aicro è stato notevolissimo, nonostante la normativa nazionale sia particolarmente ostativa e penalizzante nello stabilire requisiti che non trovano equivalenti in nessun altro Paese del mondo, rendendo con ciò meno competitiva l’attività delle Cro che operano in Italia”.

Le associate ad Aicro hanno formato e certificato 164 clinical research associate (Cra) nel triennio 2018-2020. Solo nel 2021 il numero è salito a 150 e le previsioni per il futuro sono al rialzo. I Cra sono la figura più utilizzata e rappresentano circa il 41% del totale (1.400 unità).

“Nonostante la crescente domanda di personale istruito e formato, in parecchi casi documentati – continua l’associazione – i limiti imposti alle Cro dalla normativa italiana hanno impedito di poter assumere nuovi addetti che, sia pure con adeguato background accademico, necessitano ancora di formazione sul campo”. Una stima precisa dei dati relativi a questi effetti deleteri non è ancora possibile. Aicro e le sue associate sono comunque attive in diverse iniziative formative in ambito universitario e, in proprio, hanno lanciato un corso di formazione destinato ai giovani neolaureati. “La carenza di professionisti della ricerca è ormai critica nel panorama nazionale. È auspicabile una maggiore sinergia tra la componente accademica e quella industriale al fine di offrire una formazione moderna e adeguata all’impiego immediato in un settore di grande valore aggiunto”, sottolinea Aicro.

Circa l’88% degli addetti sono impiegati dalle Cro di grandi dimensioni che costituiscono un terzo delle Cro esaminate. La componente rappresenta circa il 75% del totale (oltre il 90% nei ruoli di management). Il 35% del personale con una età inferiore ai 35 anni. Circa il 95% del personale addetto alla gestione degli studi clinici (fonte Iqvia). è in possesso di una laurea magistrale e almeno un terzo del totale vanta un titolo accademico superiore (dottorato, master I e II livello, diploma di perfezionamento).

Le Cro in Italia

Secondo l’Osservatorio sperimentazioni cliniche di Aifa (dati dicembre 2019), risultano nel nostro Paese 194 Cro, di cui 106 “italiane” e 88 “estere”. Il rapporto di Aicro si limita ad analizzare le aziende con una presenza continuativa in Italia e che forniscono i “classici” servizi delle Cro (project management, monitoraggio, data managementsStatistica, servizi regolatori e start up). Il 61% è rappresentato da aziende internazionali, tutte con una presenza sul territorio italiano. Il 39% è costituito da aziende italiane, di cui alcune associate con altre aziende all’estero. Il 74% ha sede principale in Lombardia (di cui l’82% a Milano) e il 17% nel Lazio.

Per quanto riguarda il giro d’affari, Aicro ha selezionato un campione di 46 aziende con sede legale o di rappresentanza legale in Italia, condizione indispensabile per accedere ai bilanci pubblicati in Italia presso le Camere di Commercio. I ricavi, cumulativi per questo gruppo di aziende, sono passati da 370 milioni di euro nel 2017 a 411 milioni di euro nel 2020.

L’impatto della pandemia

Il report di Aicro riassume anche i risultati di una survey interna sull’impatto della pandemia. L’impressione circa l’atteggiamento in generale degli sponsor verso il lancio di nuovi studi e nuovi investimenti durante il periodo pandemico mostra in generale una tendenza moderatamente positiva con il 79% dei rispondenti che lo ritiene “invariato” o “più intraprendente”. Solo il 21% ritiene che l’atteggiamento dei clienti sia “più conservativo”.

La pandemia ha prodotto cambiamenti rilevanti nel modo di lavorare delle Cro secondo il 74% dei rispondenti. I cambiamenti più rilevanti vanno sicuramente nella direzione delle attività da remoto. Tra le categorie di cambiamenti maggiormente citate vi sono infatti un incremento dell’home working/smart working occasionale del personale, una trasformazione di accordi contrattuali verso il telelavoro stabile (posizioni home based), anche per quei ruoli precedentemente esclusi da queste possibilità, e l’introduzione di nuove tecnologie abilitanti il lavoro da remoto e la dematerializzazione documentale.

Gli studi

Le associate Aicro hanno lanciato circa 380 studi nel 2020 contro i 340 dell’anno precedente (+12%) per complessivamente circa 2.500 centri partecipanti (+6% vs 2019). L’attività dei centri, in termini di reclutamento pazienti, sembra invece essere stata influenzata dal periodo pandemico. Infatti, i dati relativi ai pagamenti erogati ai centri, a copertura delle spese di sperimentazione e per il trattamento dei pazienti, mostrano una riduzione nel 2020 rispetto all’anno precedente. Complessivamente le associate Aicro hanno erogato ai centri circa 41 milioni di euro nel 2020 contro i circa 44 milioni nel 2019 (-8%). Nello stesso periodo i pagamenti ad Aifa e ai Comitati etici per le tariffe di valutazione degli studi sono invece risultati invariati con erogazioni per circa 22 milioni di euro per anno.

