Distribuzione farmaci: troppa sperequazione territoriale a danno dei cittadini, secondo Egualia

L’associazione ha segnalato, nel corso di un'audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera, le criticità della distribuzione diretta e per conto che rischiano di portare a una serie di effetti negativi, tra cui appunto una disomogeneità nella dispensazione dei farmaci nelle diverse Regioni

di Redazione Aboutpharma Online

Il principio di universalità garantito dal nostro Servizio sanitario nazionale rischia di essere messo in crisi dalle attuali criticità della distribuzione diretta e per conto. A lanciare il monito è Egualia, organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, ascoltata oggi nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia in corso presso la Commissione Affari Sociali alla Camera. Le scelte regionali in materia di distribuzione dei medicinali per controllare la spesa avrebbero infatti prodotto una vera sperequazione territoriale a danno dei cittadini, come spiega l’Associazione in una nota, riconoscendo diversi livelli di accesso alle cure.

I limiti segnali da Egualia

“Per legge – riporta ancora la nota – il meccanismo del Prontuario ospedale-territorio (Pht), che prevede l’acquisto diretto da parte del Ssn di farmaci da distribuire tramite le strutture pubbliche o tramite accordi con le farmacie, dovrebbe riguardare solo specifiche categorie di prodotti. Cioè quelli che richiedono un controllo ricorrente del paziente, quelli destinati a pazienti in Adi o in Rsa, quelli per il primo ciclo di terapia dopo ricovero o visita specialistica ambulatoriale. Viceversa oggi sono soggetti a questa forma di distribuzione intere categorie di farmaci di uso pluridecennale nella pratica clinica, prescrivibili, o potenzialmente prescrivibili dal medico di famiglia”.

Gli effetti negativi

Secondo Egualia inoltre l’uso inappropriato delle forme di distribuzione alternativa a quella convenzionata, potrebbe portare a una serie di effetti negativi, oltre alla già citata disuguaglianza nell’accesso ai farmaci. In primo luogo verrebbe meno il rapporto frequente e di fiducia del paziente con il medico e il farmacista, determinato dall’approvvigionamento dei farmaci in un’unica soluzione a inizio ciclo di terapia. Inoltre questo comporterebbe costi aggiuntivi per il sistema e il rischio di una mancata aderenza alla terapia. Infine si avrebbe un sovraccarico delle farmacie ospedaliere e appunto, una disomogeneità nella dispensazione dei farmaci nelle diverse Regioni.

Le azioni da intraprendere secondo Egualia

“È necessario un riordino delle norme in materia che determini un quadro omogeneo tra Regioni” conclude Egualia. “In particolare, i farmaci che possono essere prescritti dal medico di medicina generale, specialistici e non, dopo valutazione della Commissione tecnico scientifica di Aifa (note prescrittive), dovrebbero rientrare subito nel regime della spesa convenzionata. E il Pht dovrebbe diventare un contenitore temporaneo di farmaci che hanno bisogno di una fase di monitoraggio e controllo. Distinguendo al suo interno i farmaci che possono essere distribuiti tramite le farmacie territoriali con la distribuzione per conto e farmaci che, per esigenze di controllo, hanno bisogno di essere distribuiti unicamente in ambiente ospedaliero”.