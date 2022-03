medac Pharma compie dieci anni e progetta il futuro

L’azienda, focalizzata sulla produzione e sviluppo di farmaci specialistici ed equivalenti innovativi, punta a consolidare la propria presenza sul mercato italiano e a confermarsi player di riferimento nell’ambito dell’uro-oncologia. IN COLLABORAZIONE CON MEDAC PHARMA

di Hps-Aboutpharma

medac Pharma compie dieci anni e guarda al futuro. L’azienda, focalizzata sulla produzione e sviluppo di farmaci specialistici ed equivalenti innovativi, punta a consolidare la propria presenza sul mercato italiano e a confermarsi player di riferimento nell’ambito dell’uro-oncologia. Due le strategie di sviluppo: investire sulle risorse umane; rafforzare i legami con le associazioni di categoria. A questo proposito, è recente la rielezione all’interno del consiglio direttivo di Egualia di Giovanni Sala (General manager di medac Pharma), come consigliere dell’associazione, e di Geremia Seclì (Head of operations) in qualità di coordinatore del gruppo Vam (Value added medicine).

L’azienda

medac Pharma nasce come consociata italiana della multinazionale tedesca medac gmbH a marzo 2012. In sinergia con la casa madre, l’azienda si è specializzata nel trattamento terapeutico in aree specifiche quali oncologia, ematologia, neurochirurgia e urologia. Dal 2012, medac Pharma sviluppa e produce farmaci specialistici ed equivalenti innovativi, con un forte impegno nelle patologie rare. A livello globale, il gruppo opera in 70 Paesi con siti produttivi dislocati tra la Germania e la Repubblica Ceca.

L’impegno in Italia

Negli anni, l’azienda guidata dall’attuale general manager Giovanni Sala ha ampliato la sua presenza nel mercato farmaceutico italiano divenendo attore di primo piano nel comparto dell’uro-oncologia, specializzandosi nel trattamento del carcinoma alla vescica non muscolo invasivo e raggiungendo in quest’area l’importante risultato di stabilizzazione della catena di approvvigionamento dei farmaci.

Con il passare del tempo, l’azienda ha incrementato la propria organizzazione raddoppiando il numero di dipendenti a supporto della filiale italiana. Numerosi, inoltre, sono stati i progetti messi in piedi a sostegno di associazioni mediche di settore e di quelle relative ai pazienti, a testimonianza di un impegno sul campo che in questi anni non si è mai fermato. medac ha poi esteso il proprio impegno nelle aree terapeutiche dell’ematologia e della neurochirurgia, impegnandosi in programmi ed attività di ricerca e sviluppo per colmare bisogni insoddisfatti di pazienti affetti da patologie rare. L’azienda è attiva oggi su tutto il territorio nazionale con un gruppo di Regional hospital manager che coprono in modo capillare le strutture ospedaliere di riferimento.

Si chiude un cerchio

In occasione della celebrazione del decennale dell’azienda, Giovanni Sala ha dichiarato: “Questo momento rappresenta certamente la chiusura di un percorso iniziato dieci anni fa e che ci ha portato oggi qui a celebrare una grande serie di risultati. Abbiamo davanti un altro periodo della nostra storia in cui avremo il compito di migliorarci ancora per eguagliare tutto quello che di buono abbiamo fatto in questi anni. Per farlo ci affideremo certamente alle nostre persone, che hanno partecipato a questo evento e che sono alla base del nostro successo e della nostra crescita futura”

I partner

Nella stessa sede, Michele Uda, direttore generale di Egualia, ha aggiunto: “medac è un’azienda dall’animo imprenditoriale che si è distinta in questi anni e credo che le persone che ci lavorano dimostrino tutto questo spirito sotto la guida di Giovanni Sala, che è un membro del nostro consiglio direttivo e che negli ultimi due anni ha svolto un ruolo determinante nelle scelte del comparto dei farmaci equivalenti biosimilari e Value added medicine in Italia. medac è un partner giovane di Egualia e del mercato ma che si sta facendo valere, avendo guadagnato il suo spazio in questi anni. Per questo siamo convinti che nei prossimi anni sarà sicuramente uno dei protagonisti del settore”.

