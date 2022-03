Mieloma multiplo, Sanofi avvia collaborazione da 300 milioni con Blackstone per un trattamento innovativo

La partnership prevede l'erogazione di fondi per accelerare gli studi clinici e il programma per la formulazione sottocutanea di carfilzomib, un anticorpo anti CD-38. Lo studio cardine dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2022

di Redazione AboutPharma Online

Sanofi e Blackstone life science (Bxls) insieme per combattere il mieloma multiplo. Il colosso farmaceutico francese ha annunciato l’avvio di una collaborazione strategica di condivisione del rischio con il fondo di investimento statunitense. Nel dettaglio la partnership prevede che i fondi gestiti da Bxls contribuiranno fino a 300 milioni di euro per accelerare gli studi clinici e il programma per la formulazione sottocutanea dell’anticorpo anti CD-38 carfilzomib (nome commerciale Sarclisa), per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo. Lo studio cardine, riporta una nota congiunta, per la formulazione sottocutanea dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2022.

La collaborazione

Per la somministrazione della formulazione sottocutanea del farmaco, Sanofi ha collaborato con l’azienda specializzata in tecniche di somministrazione di farmaci Enable Injections, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di trattamento unica incentrata sul paziente.

Le approvazioni

A oggi, carfilzomib ha ricevuto l’approvazione normativa per la somministrazione endovenosa per il trattamento di alcuni pazienti con recidiva di MM ed è in fase di studio nel continuum di cura della malattia per altre neoplasie ematologiche e tumori solidi.

Verso una terapia innovativa

John Reed, responsabile globale della ricerca e sviluppo per Sanofi, ha commentato: “La collaborazione con Blackstone accelererà la nostra capacità di offrire ai pazienti una terapia con anticorpi anti-CD38 per via sottocutanea che riteniamo sarà innovativa e più conveniente. Ci impegniamo a costruire una pipeline sostenibile leader del settore con un flusso costante di nuove terapie che hanno il potenziale per trasformare la pratica medica”.

Nicholas Galakatos, responsabile globale delle scienze della vita di Blackstone, ha aggiunto “Siamo entusiasti di collaborare con il team di sviluppo esperto di Sanofi per far avanzare una forma di dosaggio sottocutaneo per carfilzomib per i pazienti. Il nostro investimento dimostra l’impegno e la capacità di Blackstone di fornire fonti di finanziamento innovative alle principali aziende farmaceutiche del mondo, poiché offriamo capitale su larga scala e competenze complementari per aiutare a far progredire importanti farmaci in aree terapeutiche critiche”.