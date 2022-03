Telemedicina, la startup Doctolib chiude round da 500 milioni

La tech company potenzierà le soluzioni dedicate allo sviluppo del business di gruppi ambulatoriali e grandi strutture ospedaliere, pubbliche e private, facilitando l’accesso a tutti i pazienti

di Redazione Aboutpharma Online

Nuovo round di finanziamento per Doctorlib, la tech company che fornisce servizi digitali per mettere in rapida connessione i cittadini con il personale sanitario. Dopo sei mesi dal lancio in Italia, la startup ha ottenuto 500 milioni di euro che serviranno a sviluppare nuovi servizi e a migliorare l’accesso alle cure.

Tra gli obiettivi di crescita ci sono anche l’assunzione di 200 persone nel prossimo anno e il rafforzamento del tech hub di Milano.

Comunicazione medico-paziente

Doctolib, valutata 5,8 miliardi di euro, offre servizi per aiutare i pazienti ad accedere alle cure in modo più veloce, trovare il medico adatto, prenotare la propria visita con professionisti, ambulatori e ospedali, attraverso i canali online, sempre a disposizione. Oltre alla comunicazione medico-paziente, i servizi permettono anche la gestione della documentazione sanitaria in sicurezza. I professionisti sanitari, e le strutture, potranno migliorare la loro attività, guadagnare tempo ed efficienza, assistere i pazienti al meglio e rafforzare la cooperazione tra colleghi. Doctolib è utilizzata da circa 300mila professionisti sanitari e da 60 milioni di pazienti in Europa ed è tra i primi player europei di telemedicina, con 15 milioni di televisite effettuate. È già presente in alcuni dei maggiori ospedali italiani, grazie all’acquisizione di Appocrate, come il Policlinico Gemelli, il Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma, il Centro Diagnostico Italiano di Milano, l’Humanitas di Torino, il Poliambulanza di Brescia, l’Ospedale Generale Regionale F. Miulli in provincia di Bari.

Gli sviluppi futuri

Con questo nuovo round di finanziamenti, Doctolib potenzierà le soluzioni dedicate allo sviluppo del business di gruppi ambulatoriali e grandi strutture ospedaliere, pubbliche e private, facilitando l’accesso a tutti i pazienti. Inoltre, lancerà un nuovo strumento di collaborazione tra medici, basato su messaggistica istantanea. L’azienda continuerà anche a investire sugli standard di sicurezza e privacy dei dati e, grazie all’acquisizione di Tanker, azienda specializzata in crittografia end-to-end, a rafforzare il team di esperti in cybersecurity.

Innovazione della sanità

“Questo nuovo round di finanziamenti – commenta Nicola Brandolese, ceo di Doctolib Italia – ci permette di contribuire ancora di più all’innovazione della sanità italiana. Ci fornisce i mezzi per investire sulle nostre persone, sulle tecnologie e sui servizi per i nostri utenti. Siamo orgogliosi di ricoprire un ruolo attivo nella digitalizzazione del sistema sanitario Italiano, al servizio di tutti i cittadini”.