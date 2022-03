Alzheimer, Biogen presenta nuovi dati a sostegno di aducanumab

Dopo il parere negativo del Chmp dell’Ema lo scorso dicembre, è stato chiesto un riesame del giudizio sul farmaco. La società ha appena fornito nuovi risultati emersi dall’estensione a lungo termine dei trial di Fase III

di Redazione AboutPharma Online

Continua la “vicenda aducanumab” (Aduhelm) il farmaco anti Alzheimer sviluppato da Biogen ed Eisai, autorizzato lo scorso giugno dalla Fda statunitense, ma la cui domanda di autorizzazione era stata rigettata dal comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema, nel dicembre del 2021, poiché i dati presentati non avevano convinto gli esperti. Lo scorso fine febbraio però era stato chiesto un riesame del parere del Chmp, sulla base di nuovi dati forniti dalle società e in particolare dall’estensione a lungo termine dei trial di Fase III.

Dati che Biogen ha presentato in occasione della Conferenza Internazionale sulle Malattie di Parkinson e di Alzheimer in corso a Barcellona dal 15 al 20 marzo, precisando che il farmaco “continua ad agire sui meccanismi patologici alla base della malattia di Alzheimer, nei pazienti trattati a più di due anni”.

I nuovi dati su aducanumab

“Dopo quasi due anni e mezzo (128 settimane) di trattamento tramite iniezione da 100 mg/mL per somministrazione endovenosa, i pazienti coinvolti hanno continuato a mostrare significative riduzioni in due meccanismi patologici chiave alla base della malattia di Alzheimer: le placche di proteina beta-amiloide e la p-tau181 nel plasma” riporta una nota stampa della Società. “Inoltre, dai dati di entrambi i trial di Fase III, emerge che alla settimana 78 è stato registrato un declino clinico inferiore nei pazienti con livelli ridotti di p-tau181 nel plasma rispetto ai partecipanti i cui livelli di p-tau181 non si erano ridotti”.

I motivi del “no” di Ema

A suo tempo l’Ema aveva rigettato la domanda di autorizzazione di aducanumab perché sebbene riduca chiaramente i livelli di beta amiloide nel cervello, “non è stato stabilito il legame tra il suo effetto e il miglioramento clinico”. Inoltre i risultati dei due studi presentati da Biogen a sostegno della domanda “erano contrastanti e non mostravano nel complesso che aducanumab fosse efficace nel trattamento degli adulti con Alzheimer in fase iniziale”. Infine l’Ema ha anche messo in dubbio la sicurezza del farmaco, concludendo che gli studi “non hanno dimostrato che il medicinale fosse sufficientemente sicuro”.

Ulteriore chiarezza

In risposta Samantha Budd Haeberlein, direttore della divisione Neurodegeneration Development della stessa società statunitense, sostiene che i nuovi risultati siano importanti “perché permettono di fare ulteriore chiarezza sul ruolo delle placche di proteina beta-amiloide e sui biomarcatori a valle nella malattia di Alzheimer, come la p-tau181, aiutando a stabilire quanto a lungo i pazienti potrebbero trarre beneficio dal trattamento per la riduzione delle placche di beta-amiloide”. “Non solo – continua – questi dati dimostrano che il trattamento con aducanumab per lunghi periodi di tempo continua a ridurre, oltre i due anni, i meccanismi patologici alla base della malattia di Alzheimer”.

Il rischio di “Aria”

Gli effetti collaterali più comuni di aducanumab includono edema in alcune aree del cervello con presenza o meno di microemorragie localizzate nel cervello o sulla corteccia cerebrale (Aria), cefalea e cadute. L’Aria in particolare è un effetto collaterale comune che in genere non causa alcun sintomo, ma può rivelarsi grave. Può essere evidenziato tramite scansioni di risonanza magnetica (Mri) prima e durante il trattamento con aducanumab.

I nuovi dati mostrano che nei periodi placebo-controllati dei trial di Fase III, l’incidenza di Aria-E nel gruppo 10 mg/kg è stata del 35,2%. È risultata più elevata tra i portatori di APOE ε4 (43,0%) rispetto ai non portatori (20,3%). Anche se la maggior parte dei casi di Aria sono asintomatici, possono verificarsi sintomi gravi in concomitanza di questi eventi (0,3% dei partecipanti del gruppo 10 mg/kg nei trial di Fase III). Il 98,2% degli eventi di Aria-E sono andati incontro a risoluzione nel corso dello studio, la maggior parte entro 12-16 settimane. “Biogen proseguirà le proprie ricerche con l’obiettivo di arrivare a una caratterizzazione più approfondita di questi eventi – annuncia la società – così da poter determinare con chiarezza i fattori che comportano il rischio di Aria”.

Biogen quindi continuerà a fornire ulteriori dati clinici per una migliore caratterizzazione e comprensione del profilo di aducanumab, coinvolgendo anche la comunità scientifica. Nella speranza stavolta, di una risposta positiva.