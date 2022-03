Malattie respiratorie rare, la torinese Kither biotech chiude un round da 18,5 milioni

Il capitale raccolto sarà utilizzato per finanziare lo sviluppo clinico di un nuovo peptide permeabile alle cellule per il trattamento della fibrosi cistica. Vincent Metzler nominato amministratore delegato

Kither biotech, azienda torinese biofarmaceutica che sviluppa nuove terapie per le malattie respiratorie rare, ha chiuso un round di finanziamento (Series B) da 18,5 milioni di euro. Ad annunciarlo è una nota della società che, contestualmente, nomina Vincent Metzler amministratore delegato. A guidare l’operazione sono i nuovi investitori Claris Ventures e 2Invest, con la partecipazione di 3B future health fund e Alef 6. A questi si aggiungono gli investitori già esistenti Cdp venture Capital, Italian angels for growth, Ersel, Club degli investitori e Ace venture.

La strategia

Il capitale raccolto sarà utilizzato per finanziare lo sviluppo clinico del prodotto principale di Kither (Kit2014), un nuovo peptide permeabile alle cellule per il trattamento della fibrosi cistica (Fc) che modula i livelli di adenosina monofosfato ciclico (cAMP) all’interno delle cellule. I livelli di cAMP sono direttamente associati alla patogenesi della fibrosi cistica, compreso l’accumulo di muco, l’infiammazione e la broncocostrizione. Il farmaco viene somministrato direttamente ai polmoni come terapia inalatoria ed è attualmente in fase di sviluppo come aggiunta all’attuale terapia standard, consentendone una migliore efficacia nel ridurre i disturbi più significativi dei pazienti Fc. L’azienda prevede di completare gli studi preclinici nel 2022 e di iniziare subito dopo uno studio clinico di fase 1/2a.

Espandere la pipeline

Il round di finanziamento inoltre consentirà a Kither di iniziare ad espandere e diversificare la sua pipeline di prodotti per il trattamento delle malattie polmonari rare. Questo permetterà di lanciare lo sviluppo pre-clinico del Kitcl27, una piccola molecola inibitore PI3K che agisce sottoforma di pro-farmaco e sviluppato come monoterapia per la fibrosi polmonare idiopatica.

Il nuovo assetto societario

L’operazione ha portato alla nomina di Vincent Metzler come amministratore delegato, mentre l’attuale Ceo Marco Kevin Malisani passa al ruolo di direttore finanziario. Prima di entrare in Kither, Metzler è stato vicepresidente, responsabile del marketing e delle operazioni commerciali Europa presso la società di immunoterapia Atara Biotherapeutics e un membro del team di leadership esecutivo di Wilson Therapeutics, una società svedese biotech in fase clinica. Pietro Puglisi, partner di Claris Ventures e Heikki Lanckriet, Ceo di 4BaseBio, entreranno nel Consiglio di amministrazione della società. Il cda sarà presieduto da Laura Iris Ferro.