Rifiuti radioattivi, Sogin trasmette al Mite la mappa delle aree idonee allo smaltimento

Un processo che negli anni ha accumulato molti ritardi e avrebbe dovuto concludersi entro il 2015 come previsto dalla direttiva Euratom del 2011 e che mira a individuare un posto per il deposito nazionale delle scorie nucleari e il parco tecnologico

Sogin, la società dello Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha trasmesso al ministero della Transizione ecologica la proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e parco tecnologico, nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 27, comma 5, del D. Lgs. 31/2010 (60 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica).

Più chiarezza per lo smaltimento di rifiuti radioattivi

Si tratta di un processo che negli anni ha accumulato molti ritardi e avrebbe dovuto concludersi entro il 2015 come previsto dalla direttiva Euratom del 2011 e che mira a far chiarezza sulle pratiche di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Tra questi ci sono, oltre a quelli derivanti dallo smantellamento delle centrali nucleari, anche quelli prodotti dalle industrie e dalle strutture sanitarie. A essere naturalmente destinati al deposito nazionale ci sarebbero anche tutti quei rifiuti provenienti dalla ricerca, con una carica radioattiva molto lunga e che necessitano di un rifugio sicuro per il proprio decennale decadimento.

Il percorso di Sogin

Negli ultimi mesi Sogin ha accelerato per ultimare la Cnai, dopo aver sentito i pareri di 332 soggetti, tra istituzioni, associazioni, comitati, imprese, professionisti e cittadini, nel corso della più grande consultazione pubblica svolta in Italia su un’infrastruttura strategica per il Paese, avviata il 5 gennaio 2021 con la pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) e conclusa il 14 gennaio scorso.

Dalla Cnapi alla Cnai

La proposta di Cnai che Sogin ha trasmesso al ministero della Transizione ecologica è stata dunque predisposta sulla base di un documento di 25 mila pagine costituito da atti, documenti, studi, relazioni tecniche e cartografie, presentate a un anno dalla pubblicazione della Cnapi. Ora il Mite, acquisito il parere tecnico dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), deve approvare con proprio decreto la Carta, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. La mappa verrà pubblicata sui siti internet di Sogin, dei due ministeri e dell’Isin.

Il deposito nazionale

Si procederà, quindi, a raccogliere le manifestazioni di interesse, non vincolanti, da parte delle Regioni e degli enti locali nei quali sono indicate le aree idonee. L’obiettivo è di arrivare a una decisione condivisa sul sito nel quale realizzare il deposito nazionale.