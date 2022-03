Sanità, le associazioni pazienti chiedono più centralità e dialogo con le istituzioni

Una survey di Janssen e Altems per la prima edizione del progetto di alta formazione “Raise the Patients’ Voice” identifica gli interventi sanitari prioritari *IN COLLABORAZIONE CON JANSSEN ITALIA

La voce dei pazienti diventa sempre più centrale nello sviluppo della sanità del futuro. Le associazioni di settore sperano di avere un peso maggiore nel determinare la priorità degli interventi e nel dialogo con le istituzioni. È ciò che emerge da una survey di Janssen condotta sulle associazioni pazienti che hanno preso parte alla prima edizione di “Raise the Patients’ Voice”, il progetto di alta formazione realizzato da Janssen Italia in collaborazione con Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica di Roma).

Il ruolo della associazioni dei pazienti

Quasi la metà delle associazioni pazienti intervistate (46%) spera di poter avere un peso maggiore nella decisione degli interventi prioritari da portare a termine per una sanità più efficiente e vicina ai bisogni dei pazienti, mentre il 20% si aspetta rispettivamente che le associazioni possano facilitare il rapporto medico-paziente e accrescere l’attenzione pubblica nei confronti di alcune patologie di interesse. Tuttavia, hanno sottolineato di non essere ancora sufficientemente ascoltate dalle istituzioni: il 64% confida in un maggior dialogo con i decisori.

La formazione Janssen e Altems

“Il benessere dei pazienti – ha commentato Alessandra Sinibaldi, Market access & regulatory affairs director di Janssen Italia – è per noi la massima priorità. Questo include garantire loro la capacità di essere ascoltati e di far sentire le proprie necessità in tutti gli aspetti del percorso di cura. Per questo, siamo orgogliosi del progetto realizzato con Altems, volto a offrire alle associazioni le competenze e gli strumenti necessari per interfacciarsi al meglio con le istituzioni e far valere la voce dei pazienti”.

Interlocutori autorevoli

In un ecosistema complesso come quello sanitario è di fondamentale importanza lo scambio tra tutte le parti coinvolte: dalle istituzioni nazionali e regionali, all’industria, agli esperti scientifici, senza dimenticare i pazienti. La pandemia ha dato un’accelerazione a questo modello di dialogo e, grazie alle opportunità di sviluppo offerte dal Pnrr, le associazioni pazienti si possono proporre come interlocutori sempre più autorevoli e preparati, al fine di incidere nel processo decisionale. “Oggi più che mai è necessario – ha ribadito la Sinibaldi – far sì che le associazioni possano essere protagoniste della sanità post-Covid che si sta delineando e che la collaborazione con le istituzioni diventi per loro una pratica strutturata, a beneficio dell’intero ecosistema. Non vediamo l’ora di avviare insieme ad Altems la seconda edizione di questo progetto per supportare sempre di più le Associazioni nel mettere in pratica le competenze acquisite finora anche a livello locale”.

L’importanza di comunicazione e formazione

La comunicazione è considerata dalle associazioni dei pazienti determinante per il raggiungimento dei obiettivi, in particolare per sensibilizzare i decisori rispetto ai temi di interesse (46%) e per dialogare sull’allocazione delle risorse (25%). Iniziative di formazione come “Raise the Patients’ Voice” aprono nuove possibilità a queste associazioni. “Avere 72 persone in rappresentanza di 33 associazioni – ha spiegato Maria Teresa Petrangolini, direttore Patient advocacy lab di Altems – è stato di per sé un gran successo. Mi ha colpito la fame di sapere, la voglia di stare insieme e il desiderio di mettere in pratica quanto appreso. Continuare a formare è quasi un dovere perché è ancora troppo bassa l’attenzione degli interlocutori nei confronti della partecipazione e servono organizzazioni civiche capaci di utilizzare una migliore comunicazione istituzionale per far valere il proprio punto di vista e i diritti delle persone con patologie e bisogni sanitari fondamentali”.

