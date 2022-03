Torna Ipack-Ima (3-6 maggio): tutte le novità della prossima fiera internazionale del packaging

Si svolgerà in presenza a Rho Fiera Milano. Si propone come punto di incontro tra domanda e offerta delle tecnologie di lavorazione, le soluzioni e i materiali di imballaggio. Spazio al settore chimico-farmaceutico, grazie alla sinergia con Pharmintech. Ne parla Valerio Soli, presidente di Ipack-Ima. *IN COLLABORAZIONE CON IPACK-IMA

Un contenitore di business in cui ricercare innovazione. Può essere definita così l’edizione 2022 di Ipack-Ima, la fiera internazionale dedicata al settore del packaging & processing, di scena a Rho Fiera Milano dal 3 al 6 maggio. La manifestazione segna il ritorno in presenza di espositori e visitatori, proponendosi come punto di incontro tra la domanda e l’offerta delle tecnologie di lavorazione, le soluzioni e i materiali di imballaggio. Ampio risalto sarà riservato al settore chimico-farmaceutico, attraverso la sinergia con Pharmintech, che si svolgerà proprio durante Ipack-Ima. Dei molti significati di un evento espositivo che sa aggregare i diversi soggetti di una complessa filiera produttiva, ne parla Valerio Soli, Presidente di Ipack Ima Srl.

Alla luce dei tanti cambiamenti e sviluppi nei processi produttivi dell’industria del settore, cosa troveremo in più a Ipack-Ima rispetto all’edizione di quattro anni fa?

Ipack-Ima sarà la più importante fiera del processing & packaging a svolgersi in presenza nel 2022 dopo molto tempo, un ritorno davvero atteso e necessario per il comparto. Posso confermare che in questo periodo il settore del packaging non si è mai fermato, con un fatturato complessivo che si attesta a 8,43 miliardi di euro e un + 8% rispetto al 2020 (secondo gli ultimi dati Ucima) e, anche nei momenti più difficili, è sempre stato vicino ai propri clienti. La capacità delle aziende di riorganizzarsi in termini di sicurezza e flessibilità ha reso possibile la continuità delle produzioni. Le aziende con una visione del settore basata su connettività, customization, digitalizzazione, automazione, controllo da remoto sono state quelle maggiormente valorizzate. Tutto ciò si riflette sulle molte soluzioni in tal senso che saranno proposte in fiera da un’industria che ha saputo interpretare al meglio le nuove sfide.

Entrando nel merito dell’offerta espositiva… Per quali settori e mercati avete costruito questa edizione?

Ipack-Ima è una fiera specializzata nelle tecnologie di processo e confezionamento per i settori food e non, ma il food & beverage rimane un mercato primario. Al settore sono dedicate quattro business community, dalla pasta e molitorio (industria “core” per la manifestazione), al liquid food e beverage, cui dedicheremo un intero padiglione, al fresco e piatti pronti fino a soddisfare le esigenze tecnologiche di tutto il mondo del confectionary. La fiera, inoltre, punterà in modo importante anche sul comparto non food, coprendo al meglio il settore farmaceutico e nutrizionale, il beauty & personal care, il chemicals & home care, e l’industrial & durable goods.

Dal vostro punto di osservazione, come sta cambiando il mondo del packaging, di cui è emblematica la velocità di reazione alle costrizioni imposte dalla pandemia…

ll 2021 è stato un anno di grandi cambiamenti per tutta l’industria del packaging. L’aumento senza precedenti dei prezzi delle materie prime e la carenza di componenti hanno creato sfide inaspettate. Tuttavia, è stato anche un anno pieno di opportunità. Si è riscoperta la capacità dell’imballaggio di preservare il gusto, il sapore e l’integrità dei prodotti, anche per lunghi periodi.

Soprattutto è stata apprezzata la sicurezza che la confezione garantisce nell’evitare possibili contaminazioni durante la manipolazione. Anche gli sviluppi legati alla sostenibilità stanno diventando di primaria importanza per l’industria e in primis per i produttori di materiali che hanno investito molto in ricerca e sviluppo in ottica green, rispondendo agli impegni dei proprietari dei marchi in termini di economia circolare. Tutti temi che sono diventati ormai imprescindibili quando si parla di packaging e che saranno ampiamente sviluppati a Ipack-Ima.

Un focus particolare sarà dedicato proprio ai materiali di imballaggio, capaci di rispondere a esigenze di sostenibilità e razionalizzazione produttiva. Come verranno valorizzati?

Dedicheremo molta attenzione ai materiali per l’imballaggio, che in manifestazione troveranno grande presenza con oltre 200 aziende attive in questo segmento. Ipack-Mat è il brand della manifestazione che renderà facilmente individuabili tali aziende le quali, nell’ambito di un’area speciale nel padiglione 5, proporranno materiali innovativi ed eco-friendly. Il tema degli imballaggi si confronta costantemente con quello della sicurezza dei prodotti e della loro conservazione. Per questo motivo, in collaborazione con l’Istituto italiano dell’imballaggio, abbiamo pensato all’area speciale Ipack-Ima Lab, che guarda ai laboratori di ricerca, agli istituti di certificazione, ai centri specializzati negli standard di conformità Moca. Ospiteremo inoltre il forum internazionale “Packaging Speaks Green”, organizzato da Pack-Media con il supporto di Ucima e incentrato sulla sostenibilità nella catena di fornitura del packaging.

Pharmintech si svolgerà nell’ambito di Ipack-Ima. Quale sarà il valore aggiunto di questa sinergia?

Una delle novità della manifestazione è proprio il focus sul settore chimico-farmaceutico. La partnership con Pharmintech ci permetterà di valorizzare al meglio le tecnologie e soluzioni per questo comparto. I due eventi si combineranno così in un momento espositivo unico, espressione di una sinergia costruita sulla domanda di tecnologie di trasformazione e confezionamento, un grande valore aggiunto sia per espositori che visitatori. Milano diventa dunque nel 2022 il punto di incontro dei più importanti player mondiali per le industrie del life science: dal farmaceutico al parafarmaceutico, dal nutraceutico al cosmeceutico, dai dispositivi medici alle biotecnologie. Il layout è stato pensato per amplificare le opportunità di business a beneficio delle tre communities Pharma & Nutritional, Beauty & Personal Care e Chemicals & Home Care che saranno posizionate all’interno del padiglione 2, con l’obiettivo di valorizzare l’identità di Pharmintech e amplificare le sinergie tra i segmenti espositivi che rappresentano il vantaggio competitivo della fiera.

Non solo packaging. Quali altri settori merceologici verranno rappresentati?

A Ipack-Ima non saranno esposte solo le soluzioni di packaging più innovative: un’importanza crescente sarà riservata anche alle tecnologie di processing. I visitatori troveranno le soluzioni più all’avanguardia, dalle macchine per l’impasto, ai sistemi di pesatura, agli impianti per la macinazione, pulizia e stoccaggio delle farine, ai sistemi di cottura industriale di prodotti da forno e altri prodotti alimentari, ai dosatori, ai macchinari per la pressatura, macchine per il processo di alta qualità dei prodotti liquidi e pastosi quali creme, gel, balsami, dentifrici e altri prodotti dell’industria cosmetica. Spazio anche alle tecnologie legate ai sistemi di movimentazione sulle linee di processo e confezionamento, per l’ottimizzazione dei trasporti interni e dei processi produttivi. Completano l’offerta espositiva, le tecnologie di coding & tracking, il fine linea e le soluzioni di imballaggio protettivo applicabili a tutti i settori produttivi.

Quali sono le vostre aspettative, soprattutto in termini di pubblico e partecipazione di buyer esteri? Quali saranno i vantaggi offerti ai visitatori dal progetto “myipackima”, sul quale state puntando molto?

Stiamo lavorando sulla partecipazione di buyer dall’estero attentamente profilati, un tema su cui la nostra piattaforma ha sempre puntato. Siamo molto fiduciosi, grazie anche a un miglioramento della situazione sanitaria globale. Inoltre, la nostra associazione Ucima sta facendo un grosso sforzo in tal senso: grazie ai buoni rapporti che abbiamo con Ita (Italian trade agency), saremo in grado di ospitare a Ipack-Ima professionisti selezionati da numerosi mercati target interessati alle nostre tecnologie. E non solo, la fiera offre ai suoi professionisti nuove opportunità di networking digitale, grazie a “MYipackima”, l’innovativa piattaforma di match making che permette a espositori e buyer di profilarsi e trovare l’interlocutore giusto con cui parlare e sviluppare nuovo business prima, durante e dopo la fiera. Posso dire con orgoglio che a oggi, con oltre mille espositori, la manifestazione offre un panorama tecnologico davvero attrattivo e completo, con innovazioni ed anteprime sulle future tendenze di produzione e un ricco calendario di eventi specializzati.

Come sta evolvendo “The Innovation Alliance”, il format nato nel 2018 che ha segnato la collaborazione tra Fiera Milano, gli organizzatori delle singole manifestazioni e le associazioni di categoria?

Il progetto “The Innovation Alliance”, dopo il debutto nella scorsa edizione, vedrà nuovamente nel 2022 Ipack-Ima protagonista in concomitanza con altre fiere dedicate alla meccanica strumentale. Stiamo parlando di: Intralogistica Italia, incentrata sulla movimentazione delle merci e gestione del magazzino; Print4All dedicata alle tecnologie di stampa industriale e converting e la prima edizione di Greenplast, focalizzata sulla filiera delle materie plastiche e della gomma con focus su sostenibilità ambientale, efficientamento energetico ed economia circolare.

Alla luce del positivo andamento della situazione pandemica, quali misure prevedete per assicurare il successo della manifestazione in presenza?

Ipack-Ima rappresenta un evento imperdibile per un’azienda che vuole mostrare in anteprima le proprie innovazioni tecnologiche alle industrie desiderose di scoprire, apprendere, sviluppare nuove relazioni commerciali. Lo svolgimento in presenza è garantito da protocolli ampliamente testati nei vari momenti di ripresa dell’attività fieristica sia nel 2020 che nel 2021. In Italia e in particolare a Fiera Milano, sono ormai standard che hanno dato prova di efficienza per garantire la sicurezza di espositori, giornalisti e buyer che affollano i padiglioni del quartiere fieristico. In Italia, inoltre, i provvedimenti governativi hanno decretato un significativo allentamento delle restrizioni per la visita alle fiere internazionali.Concludo con un messaggio per tutti gli espositori e visitatori: portate e ricercate in fiera l’innovazione perché Ipack-Ima è il luogo e il momento giusto. Può essere considerato, infatti, un incubatore di idee e, soprattutto, un grande connettore di business.

