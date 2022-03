Mario Balzanelli è stato rieletto presidente Sis118

Ancora in carica per il biennio 2022-2024 punterà su sviluppo dimensionale del sistema, formazione-addestramento continuo e di eccellenza, accoglienza e tutela integrale di tutti gli operatori, ricerca ed innovazione tecnologica

di Redazione Aboutpharma Online

Mario Balzanelli è stato rieletto per il biennio 2022-2024 nella carica di presidente nazionale Sis118. I pilastri su cui si articolerà il mandato presidenziale e i lavori del Comitato di presidenza e del Consiglio direttivo nazionale della Sis118 saranno: lo sviluppo dimensionale del sistema, la formazione-addestramento continuo e di eccellenza, l’accoglienza e tutela integrale di tutti gli operatori, la ricerca ed innovazione tecnologica.

Potenziare la medicina di emergenza

“Il momento drammatico in cui viviamo comporta la necessità irrinunciabile di potenziare la nostra sanità e in particolare il settore delicatissimo e ipercomplessso della medicina di emergenza territoriale, in tutte le sue componenti, per rispondere sempre meglio alle esigenze di tutela della salute e della vita di tutti”, sottolinea Balzanelli. “Dovremo vincere sulle rilevanti e numerose difficoltà con spirito unitario, affermando la grande qualità dei nostri contenuti e la dimensione di estremo impegno, sempre più gravoso, del nostro servizio in prima linea” conclude, ringraziando tutti i medici, gli infermieri e gli autisti-soccorritori della Sis118 per la fiducia ed il determinante supporto.