Recordati completa l’acquisizione di Eusa Pharma: operazione da 750 milioni di euro

Grazie a tale acquisizione la multinazionale farmaceutica italiana amplierà il proprio portfolio prodotti per le malattie rare che dovrebbe contribuire, nel 2022, a ricavi pari a oltre 110 milioni di euro

Recordati completa l’acquisizione della britannica Eusa Pharma. L’operazione, annunciata lo scorso dicembre, vale complessivamente 750 milioni di euro. Con sede nel Regno Unito, Eusa Pharma è una società farmaceutica focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia. Secondo i dati riportati in una nota diffusa dalla multinazionale italiana, grazie a tale acquisizione Recordati amplierà il proprio portfolio prodotti per le malattie rare che dovrebbe contribuire, nel 2022, a ricavi pari a oltre 110 milioni di euro.

Eusa Pharma, cosa fa

Eusa Pharma vanta portfolio di quattro prodotti nel segmento delle malattie oncologiche rare e di nicchia che include un anticorpo monoclonale anti-GD2 indicato per il neuroblastoma ad alto rischio; un altro anticorpo monoclonale anti-IL-6 (trattamento approvato per la malattia di Castleman idiopatica multicentrica negli Stati Uniti e in Europa); una piccola molecola orale altamente selettiva che agisce come inibitore della tirosin chinasi (Tki) dei recettori 1, 2 e 3 del vascular endothelial growth factor (Vegf); infine un dispositivo medico per la mucosite orale dovuta a chemio e radio terapia, approvato negli Usa, in Europa e in altri mercati. La società impiega oltre duecento persone. Nel 2021, le vendite hanno superato quota 150 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione

Alla chiusura della transazione, prosegue la nota, è stato effettuato un pagamento di 707 milioni di euro, che attribuisce un valore all’operazione (enterprise value) pari a 750 milioni, al netto dell’indebitamento finanziario della società acquisita e altri aggiustamenti, ed è stato finanziato attraverso la liquidità esistente e nuovi finanziamenti. Lo stato patrimoniale della società acquisita sarà consolidato nel bilancio del gruppo Recordati al 31 marzo 2022 mentre nel conto economico sarà consolidato dal 1° aprile 2022.

L’impatto sui ricavi

L’operazione fornirà a Recordati un portfolio di prodotti farmaceutici per le malattie rare che si prevede, come detto in precedenza, contribuirà nel 2022 con ricavi pari a oltre 110 milioni di euro e un Ebitda di circa 25 milioni di euro, con un picco di vendite totali annue di circa 250 milioni, compresa la potenziale approvazione dell’anticorpo monoclonale anti-GD2 indicato per il neuroblastoma ad alto rischio negli Stati Uniti, con margine Ebitda in linea con l’attuale redditività media del segmento delle malattie rare.

I costi

Nel 2022-2023, conclude la nota, i costi non ricorrenti sono stimati a circa 35 milioni di euro, di cui circa 28 milioni nel 2022, derivanti dall’integrazione di Eusa Pharma e dal trasferimento di una specifica tecnologia produttiva da Janssen.