Via libera dall’Aifa alla rimborsabilità della terapia Car-T per il linfoma a cellule mantellari recidivante o refrattario

KTE-X19 è il secondo trattamento basato sull’utilizzo di cellule T che esprimono un recettore chimerico di Kite Gilead a ricevere l’approvazione dall’Agenzia italiana del farmaco e il primo autorizzato per il trattamento di questa tipologia di linfoma non-Hodgkin a cellule B

di Redazione Aboutpharma Online

Semaforo verde da Aifa per la terapia Car-T per il linfoma a cellule mantellari recidivante o refrattario, KTE-X19 (nota anche come brexucabtagene autoleucel o con il nome commerciale Tecartus). È il secondo trattamento Car-T di Kite Gilead a ricevere l’approvazione dall’Agenzia italiana del farmaco e il primo autorizzato per il trattamento del linfoma a cellule mantellari recidivante o refrattario.

La terapia

KTE-X19 è un’immunoterapia cellulare basata sull’utilizzo di cellule Car-T (cellule T che esprimono un recettore chimerico, Car, capace di riconoscere e legare un antigene espresso sulle cellule tumorali) approvata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari recidivante o refrattario (Mcl R/R). La terapia può essere utilizzata dopo due o più linee di quella sistemica, tra le quali un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Btk).

Lo studio

L’autorizzazione Aifa alla rimborsabilità si basa sui dati del trial clinico Zuma-2, uno studio multicentrico di fase 2, a singolo braccio, condotto in aperto in venti centri in Europa e Usa, per il quale sono stati arruolati 74 pazienti adulti con MCL R/R già sottoposti in precedenza ad almeno due linee di terapia sistemica. Il trattamento è stato somministrato a 68 pazienti e ne è emerso un tasso di risposta globale del 93%, con il 67% dei pazienti che ha ottenuto una risposta completa dopo una singola infusione di KTE-X19. Nelle analisi di sicurezza sono stati osservati la sindrome da rilascio di citochine (CRS, cytokine release syndrome) e eventi neurologici, di grado 3 o superiore, rispettivamente nel 15% e nel 31% dei pazienti.

Il linfoma mantellare

Il linfoma mantellare è un linfoma non-Hodgkin a cellule B che rappresenta il 3-6% dei linfomi non-Hodgkin e presenta generalmente un decorso clinico aggressivo. La prevalenza stimata è circa 1/25.000. Il linfoma mantellare colpisce gli adulti di mezza età, soprattutto attorno ai 65 anni, e più spesso il sesso maschile (in rapporto di quattro a uno). I pazienti con MCL R/R dopo due o più linee di terapia sistemica, incluso un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK), hanno una prognosi sfavorevole, con una sopravvivenza globale mediana da 6 a 10 mesi.

Opzione terapica

“La disponibilità di questa prima terapia cellulare per il linfoma mantellare recidivante o refrattario – ha dichiarato Paolo Corradini, direttore della divisione di Ematologia della Fondazione Ircss Istituto nazionale dei tumori di Milano e professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano – fornisce un’opzione importante per i pazienti. Al momento le opzioni di trattamento per questi pazienti, la cui malattia progredisce dopo le terapie iniziali, sono pressoché nulle. Esiste, quindi, una sentita necessità di nuove opzioni terapeutiche. Gli elevati tassi di risposta osservati supportano il potenziale di KTE-X19 come terapia efficace per le persone affette da linfoma mantellare recidivato o refrattario, con un profilo di sicurezza gestibile”.

Passo in avanti della ricerca

“KTE-X19, la nostra seconda terapia CAR-T, nonché la prima in assoluto per i pazienti affetti da linfoma mantellare recidivante o refrattario – ha commentato Valentino Confalone, amministratore delegato di Gilead Sciences Italia – rappresenta uno straordinario passo in avanti nella ricerca e un’importante opzione terapeutica per i pazienti con prognosi davvero sfavorevole. In questi anni abbiamo lavorato con dedizione, per fornire opzioni terapeutiche sempre più all’avanguardia in ematologia e in oncologia. La nuova frontiera per le terapie cellulari è quella di renderle disponibili per il trattamento di un numero sempre maggiore di tipologie di tumori solidi ed ematologici garantendo al contempo la sostenibilità del sistema sanitario”.