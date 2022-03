Assegnati gli Erc Consolidator Grants: italiani secondi in numeri assoluti, ma solo pochi progetti ospitati in Italia

Su 313 vincitori 30 sono italiani, dietro solo ai tedeschi (58) e davanti ai francesi (26), ma sono solo undici i progetti che verranno condotti in Italia e due in particole nel settore delle Life sciences

di Redazione AboutPharma Online

L’European research council (Erc) ha annunciato i 313 vincitori dell’ultima tornata di Consolidator Grants, sostenuti da circa 632 milioni di euro. Tra loro anche trenta italiani, secondi in classifica in termini di numeri assoluti, dietro solo ai tedeschi (58) e davanti ai francesi (26). Ma sono solo undici i progetti che verranno condotti in Italia e due in particole nel settore delle Life sciences. Uno attivo presso l’Università degli Studi di Trento dove il principal investigator (Pi) Nicola Segata svolgerà il progetto “Transmission of the human microbiome and its impact on health”; e l’altro “Dissect cargo selectivity in autophagy”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con Carmine Settembre come Pi.

Progetti di ricerca in 24 paesi

Il finanziamento sosterrà i ricercatori a metà carriera e li aiuterà a consolidare i loro team e a condurre ricerche pionieristiche su argomenti e con metodi di loro scelta. Parte del programma Horizon Europe dell’UE, il nuovo ciclo di sovvenzioni creerà circa 1.900 posti di lavoro per borsisti post-dottorato, dottorandi e altro personale in 189 istituzioni ospitanti. I futuri beneficiari realizzeranno i loro progetti presso università e centri di ricerca in 24 Stati membri dell’Ue e paesi associati, con Germania (61 borse di studio), Regno Unito (41) e Francia (29) come località principali.

Oltre 40 nazionalità

Scienziati e studiosi di tutto il mondo possono candidarsi ai bandi Erc. I vincitori questa volta rappresentano 42 nazionalità, con tedeschi, italiani e francesi in testa alla classifica in numeri assoluti come già ricordato. Cinque ricercatori statunitensi e un ricercatore neozelandese intendono tornare in Europa con le loro borse di studio. In quest’ultimo bando, 2.652 candidati hanno presentato proposte e il 12% di loro riceverà il finanziamento. I candidati maschi e femmine hanno avuto lo stesso successo nell’ottenere le sovvenzioni.

Il sostegno dell’Ue alla ricerca

“I risultati di questo concorso di sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca sono una testimonianza dell’incredibile eccellenza della ricerca europea” ha commentato Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù. “Sono orgogliosa che l’Ue possa aiutare i migliori ricercatori a prosperare in Europa. Trovare nuove soluzioni nei settori dell’energia, della salute o delle tecnologie digitali è possibile solo se riusciamo ad attrarre e mantenere il talento scientifico”

Alcuni dei progetti vincitori dell’Erc Consolidator Grant

Tra i progetti selezionati l’Erc cita quello di Daniël Pijnappels, “Translational optoelectronic control of cardiac rhythm in atrial fibrillation (TransRhythm)”, ospitato presso il Leiden University Medical Centre in Olanda, che ha l’obiettivo di ripristinare il ritmo cardiaco di un cuore danneggiato non con scariche elettriche ad alto voltaggio, ma con correnti bioelettriche opportunamente temporizzate, generate dal cuore aritmico stesso.

Il lavoro di Frederico Fiúza, “Extreme Particle Acceleration in Shocks: from the laboratory to astrophysics (Xpace)”, presso l’Association of Instituto Superior Técnico for Research and Development in Portogallo, che intende studiare più a fondo gli shock astrofisici. E quello di Anna Sansadk, Bioinspired living skin for architecture (Archi-Skin), presso l’InnoRenew CoE, in Slovenia, che proverà a sviluppare un biofilm che protegge le superfici di biomateriali, cemento, plastica e metalli, tra gli altri con la funzionalità dell’autoguarigione naturale.

Infine quello di Elena Vezzadini, “Women at work: for a comparative history of African female urban professions in Soudan, Tanzania and Ghana (WomAtWork)”, presso il Centre National de la Recherche Scientifique in Francia, che utilizzerà il suo Erc Consolidator Grant per finanziare la prima indagine comparativa sulla storia delle professioni popolari urbane femminili in tre paesi africani nell’arco di cinquant’anni. Contribuirà a una storia più democratica e inclusiva che stabilisca fermamente la centralità del lavoro femminile in Africa.