Digital Health, nel 2022 si punta sui servizi per i pazienti e sull’intelligenza artificiale

I risultati del “Global Digital Health Business Outlook Survey 2022” di Research 2 Guidance mostrano un settore ancora in crescita, con investimenti stabili rispetto al 2021 e una presenza sempre più massiccia dei big tech. Le prestazioni principali sono quelle del monitoraggio dei malati a distanza e della telemedicina

di Redazione Aboutpharma Online

Le prospettive di business della salute digitale rimangono elevate, intelligenza artificiale, terapie digitali ed ecosistemi sanitari i principali trend della digital health. Sono questi i temi chiave sviluppati all’interno del “Global Digital Health Business Outlook Survey 2022” di Research 2 Guidance. Una mappa sullo stato dell’arte delle tecnologie, delle startup e delle tendenze principali nel settore della salute.

L’indice dell’umore del settore

Gli stakeholder della digital health hanno una visione ottimistica sullo sviluppo del mercato nel 2022, misurata con “l’indice dell’umore” su una scala da 0 a 3: la survey indica una media di 2,1 per il 2022 contro il 2,3 del 2021. Le stime sulle prospettive di business dei rappresentanti delle aziende di salute digitale per la loro attività rimangono, dunque, positive anche se leggermente inferiori rispetto all’anno precedente.

I trend principali

Per quanto riguarda i trend principali nella digital health, la survey sottolinea una prevalenza dell’intelligenza artificiale (57%), seguita dalle terapie digitali (44%) e dagli ecosistemi sanitari digitali (42%). Inoltre, gli intervistati indicano le startup come fattori chiave del sistema e, poco meno della metà del campione, crede che i giganti della tecnologia saranno determinanti nella digital health.

Le big tech

Tra i big del tech spiccano i nomi di Amazon e Apple, indicati rispettivamente dal 62% e dal 51% del campione come i player principali della digital health. Google/Alphabet si colloca soltanto al terzo posto (41%). In particolare il report di Research 2 Guidance cita le iniziative di Apple Watch e Apple Health Records (EHR) che si espanderanno nel corso dell’anno. Anche Amazon dovrebbe espandere i suoi servizi Amazon Care nel 2022, offrendo servizi di assistenza virtuale negli Stati Uniti e visite a domicilio degli infermieri. Inoltre, grazie a Echo e Alexa potrà offrire servizi di assistente virtuale ai clienti con esigenze sanitarie.

Gli investimenti

Gli investimenti in digital health dovrebbero rimanere stabili: il 56% del campione ritiene che saranno in linea con il 2021, mentre il 40% prevede una crescita di liquidità verso le aziende che si occupano di sanità digitale. Le fonti principali di ricavi sono i servizi sanitari digitali (56%), i servizi di monitoraggio da remoto (44%) e le vendite bundle ( 37%).

Il target

I pazienti sono i principali destinatari dei servizi di salute digitale, secondo la survey, seguiti dalle assicurazioni sanitarie (32%), dagli operatori sanitari (27%), dai datori di lavoro (25%). Non a caso ai primi posti per i servizi di digital health ci sono il monitoraggio remoto dei pazienti, l’analisi dei dati, l’intelligenza artificiale e la telemedicina (41%), volti a migliorare le prestazioni per le persone che soffrono di qualche malattia.