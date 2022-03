Neurologia, un bando di ricerca del ministero della Salute e il Policlinico Gemelli per i dispositivi medici

Scade il prossimo 9 aprile ed è rivolto alle aziende produttrici o mandatarie che hanno già progetti esistenti in fase di pre-brevettazione, brevettazione o post-brevettazione. La durata è di 18 mesi

di Redazione Aboutpharma Online

Un bando di ricerca per gli studi di fattibilità precoce su dispositivi medici nel settore neurologia, promosso dal ministero della Salute in convenzione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss, mandataria di un raggruppamento di tre enti (Fondazione Policlinico Gemelli, C.R.E.A. Sanità e Crispel Università di Roma Tre. La durata del progetto è di 18 mesi e le aziende possono candidarsi scaricando il bando dal sito e presentando le domande, secondo le modalità indicate, entro le ore 12 del 9 aprile 2022.

Innovazione ed evoluzione

I dispositivi medici (Dm) rappresentano fattori produttivi caratterizzati da complessità ed eterogeneità, in quanto hanno un elevato tasso d’innovazione tecnologica e quindi sono soggetti alla rapida obsolescenza oppure hanno basso tasso d’innovazione e alti volumi. È, quindi, necessario investire continuamente nell’evoluzione tecnologica dei dispositivi medici al fine di offrire prestazioni sempre all’avanguardia e quanto più efficaci possibile.

Gli studi di fattibilità precoce

L’espressione “studi di fattibilità precoce”, che rappresenta la traduzione di early feasibility study, è mutuata dal programma che il Centro Fda americano per i dispositivi e la salute radiologica (Center for devices and radiological health-Cdrh) ha sviluppato proprio per favorire piccoli studi clinici progettati per ottenere informazioni preliminari su una tecnologia medica innovativa durante il processo di sviluppo, prima di iniziare una sperimentazione clinica più ampia.

Il bando è rivolto ad aziende produttrici o mandatarie di nuovi dispositivi medici o dispositivi già esistenti per la validazione dell’impiego terapeutico per indicazioni non approvate, da utilizzarsi in ambito neurologico, che si trovino nelle fasi di pre-brevettazione, brevettazione o post-brevettazione.

La valutazione finale

La Commissione valuterà i progetti in base al loro potenziale impatto sul SSN, l’innovatività del dispositivo medico, l’impatto sulle condizioni cliniche interessate, la sicurezza. Oltre ad essere innovativi e competitivi, i dispositivi dovranno assicurare benefici superiori ai rischi, essere di elevata qualità e corredati di istruzioni complete e comprensibili, in conformità al Regolamento UE 2017/745.

Applicabilità dei risultati

“È una iniziativa che va nella direzione giusta – commenta Paolo Calabresi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs – per mettere a disposizione della comunità medica e scientifica strumenti utili per le scelte cliniche in un ambito fortemente competitivo. Per questo motivo, nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle in grado di evidenziare, già nella presentazione dei dati preliminari, l’applicabilità dei risultati ai processi di cura”.

Trattamenti innovativi

“La Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs – continua Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione – insieme agli altri enti partecipanti, si impegna con orgoglio a fornire le proprie risorse umane e strumentali per questo progetto ambizioso con l’obiettivo di portare benefici per i pazienti che potranno giovarsi di trattamenti innovativa”.