Così l’editing genetico diventerà più sicuro

L’Università di Pisa coordina il progetto europeo I-Gene focalizzato sul melanoma che mira ad abbattere i rischi della tecnica CRISPR/Cas9 e veicolare più efficacemente i farmaci. Dal numero 196 del magazine

di Martina Benelli

Gli studi effettuati con la tecnica CRISPR/Cas9 per gli interventi di editing genetico si sono dimostrati molto soddisfacenti in campo biotecnologico e recentemente sono stati avviati i primi trial clinici sull’uomo per la cura di patologie genetiche e tumorali. Lo studio europeo I-Gene condotto dall’Università di Pisa ha l’ambizione di fornire una nuova soluzione tecnologica per migliorare il profilo di sicurezza e veicolare in maniera efficace il farmaco, i principali nodi ancora difficili da sbrogliare e che ad oggi impediscono l’avvio di numerosi studi clinici che potrebbero essere molto promettenti.

Il sistema Crispr-Cas9

Con il metodo CRISPR (Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats) è possibile modificare gli acidi nucleici del nostro genoma che presentano mutazioni dannose e possono implicare (o che ne sono già la causa) lo sviluppo di neoplasie o malattie trasmissibili per via ereditaria. Si tratta di un vero e proprio ‘correttore di bozze’ del Dna, in quanto consente di intervenire specificamente sulle sequenze genetiche apportando correzioni mirate e che in futuro potrebbe avere un ruolo importante nella medicina di precisione. La tecnologia utilizza la proteina Cas9, un’endonucleasi che agisce come un ‘forbice molecolare’, in grado di tagliare il Dna bersaglio e che viene veicolata al target grazie ad una breve sequenza di Rna guida (complementare a quella del sito bersaglio) che è in grado di posizionare Cas9 sul sito d’azione. In seguito al taglio, il Dna viene riparato dai meccanismi cellulari.

Verso un farmaco foto-attivabile

“Il nostro studio I-Gene si basa su un nuovo concetto di ingegneria genetica – spiega Vittoria Raffa, docente del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e coordinatrice del progetto – che prevede lo sviluppo di un sistema di gene editing foto-attivabile. Stiamo costruendo una nano-formulazione dell’enzima Cas9 legato a una nanoparticella d’oro (AuNP-Cas9), da applicare sulla zona della pelle che presenta il melanoma e da esporre a raggi laser che attivino questo vettore, allo scopo di indurre un taglio termo-attivabile nella sequenza target di Dna. Stiamo progettando quindi un farmaco foto-attivabile”. Il progetto, inserito nello schema FET-OPEN dalla Commissione europea, è stato avviato a novembre 2019 e a oggi ha ricevuto numerosi finanziamenti dal programma europeo Horizon2020 (circa tre milioni di euro di cui uno all’ateneo toscano). Il progetto prevede anche il coinvolgimento del Dipartimento di Medicina traslazionale e delle nuove tecnologie di Pisa che, sotto la guida del professor Mauro Pistello, sarà responsabile della validazione della tecnologia in vivo. Ad affiancare l’Università di Pisa, quattro partner europei riconosciuti come eccellenze in ambito di nanomedicina, fotonica e scienze dei materiali (Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Prochimia Surfaces Sp.Z O.O; LioniX International BV, M-Squared Lasers Limited). “Per ragioni etiche, dopo aver concluso la fase di progettazione del nanotrasduttore – continua Raffa – abbiamo testato la tecnologia su embrioni di zebrafish (fino ad un preciso momento del loro sviluppo tali embrioni non sono considerati senzienti, ndr). Siamo riusciti a ottenere il brevetto e ci stiamo inoltrando nella fase successiva dove valideremo la tecnica su un modello murino di melanoma”.

I risultati

I risultati dello studio hanno mostrato l’attività di Cas9 in vitro e un’elevata efficienza di editing nel modello in vivo degli embrioni di zebrafish, con livelli di tossicità (implicati dal metallo a cui Cas9 è legato) e di impatto sugli embrioni geneticamente modificati praticamente nulli. “L’AuNP-Cas9 è internalizzata spontaneamente dalle cellule di melanoma umano (A375), localizzandosi nel nucleo – spiega Raffa– e dopo 24 ore dall’incubazione non ha mostrato nessuna compromissione delle attività metaboliche cellulari”.

When-where-if e medicina di precisione

L’editing genico alla base dello studio I-Gene segue la ‘regola’ del whenwhere- if , in quanto l’attivazione del trattamento è sia temporale (l’editing avviene solo quando la sonda laser viene accesa) che spaziale (solo dove il laser viene attivato) e rispetta la funzione di fedeltà (solo se on-target). Rispetto alle terapie a oggi utilizzate per il melanoma (radioterapia, chemioterapia, immunoterapia) la tecnica è molto meno invasiva, costosa, agisce direttamente sul genoma e permette di personalizzare il trattamento sul paziente a supporto della medicina personalizzata. “Ci sono grandi aspettative nell’ambito della medicina di precisione – spiega la docente – ma se non si accorcia l’iter di avvio della sperimentazione clinica si rischia di vanificare gli sforzi perché spesso i tempi per l’approvazione di un nuovo farmaco superano l’aspettativa di vita del paziente che ne beneficerebbe”.

Problemi di sicurezza

“In questo senso – spiega Raffa – la tecnologia I-Gene potrebbe rivelarsi superiore alle metodiche attuali perché permetterebbe il ricorso a vettori non virali per la somministrazione del farmaco e avrebbe la capacità di riconoscere eventi on-target (taglio desiderato sul gene target) dagli eventi off-target (tagli indesiderati su sequenze diverse dal target)”. Infatti, Cas9 (ma in generale le nucleasi) può commettere errori di taglio, andando ad agire su sequenze di acidi nucleici diverse da quelle di destinazione: ciò è dovuto all’elevata possibilità che si ha nel trovare nei tre miliardi di coppie di basi del genoma umano una sequenza simile a quella di interesse, che differisce per uno o più acidi nucleici. Questi tagli ‘sbagliati’ hanno frequenza bassa, ma non nulla, e possono introdurre cambiamenti non voluti sulle cellule sane, portando a nuove mutazioni che possono portare alla comparsa di nuove malattie: qui nascono le limitazioni delle normative europee in termini di sicurezza.

Normative e responsabilità

“Le operazioni di editing sono molto complesse e ambiziose – prosegue la docente – perché si tratta di correggere il genoma, nel vero senso del termine. Di conseguenza, se un gene è malato, la ‘forbice’ interviene direttamente su quest’ultimo e questo meccanismo di ‘taglia e cuci’ ha una potenzialità che ad oggi è solo parzialmente sfruttata. Dall’altra parte però c’è un’enorme responsabilità a cui si va incontro perché il fenomeno off-target, seppur a basse frequenze, c’è ed espone il paziente ad un rischio potenziale. Pensando al caso di una malattia potenzialmente letale, si è portati a pensare che questo rischio possa essere accettabile ma rimane comunque non etico sperimentare sui pazienti tecnologie non ancora mature. Ritengo pertanto che ci sia bisogno di nuove soluzioni tecnologiche e le recenti scoperte nell’ambito della nanomedicina e della biologia sintetica potrebbero aprire nuove frontiere nel settore”.

Terapie disponibili

Attualmente per il trattamento in-vivo è disponibile il farmaco NTLA- 2001 di Intellia Therapeutics per il trattamento dell’amiloidosi da accumulo di transtiretina nel fegato e EDIT-101 di Editas per l’amaurosi congenita di Leber di tipo 10 alla retina. A inizio 2022 è partito uno studio clinico di Fase I per trattare con CRISPR il diabete di tipo 1 e un gruppo di ricercatori italiani sta elaborando una strategia di editing per il trattamento della distrofia miotonica. “Le applicazioni della tecnologia CRISPR/Cas9 in ambito agroalimentare hanno fatto notevoli progressi – continua Raffa – con il pomodoro “crispato” recentemente immesso sul mercato giapponese in grado di abbassare la pressione sanguigna e con la produzione di grano crispato (frumento senza glutine) nel Regno Unito, che con la Brexit non è più legato alle normative europee. Purtroppo, in ambito terapeutico gli studi attivi sono pochissimi – conclude la docente – e la principale applicazione nell’uomo è quella ex vivo (per il trattamento delle malattie del sangue o per immunoterapia basata su cellule CAR-T) che prevede l’isolamento delle cellule da paziente, l’editing e il trapianto delle cellule editate. L’unico caso di somministrazione sistemica a oggi è possibile grazie all’uso di nanoparticelle lipidiche che veicolano il macchinario CRISPR/ Cas9 al fegato, nel trattamento dell’amiloidosi mediata da transtiretina. È questa la direzione verso cui si sta muovendo la ricerca”.