Gli impatti del PNRR sul business model dell’industria healthcare

Quali nuovi scenari per Informazione Scientifica e Market Access

Webinar, 24 maggio 2022, 9.30 – 12.30

Introduzione

L’effetto congiunto della pandemia e degli investimenti legati al PNRR è destinato a rivoluzionare la sanità territoriale. Le localizzazioni regionali delle 1280 case di comunità e dei 380 ospedali di comunità, sono in fase di approvazione ed avranno un iter molto rapido di implementazione al fine di non perdere i finanziamenti previsti dal PNRR. Quali saranno gli impatti concreti sul business model dell’industria farmaceutica? Il webinar ha l’obiettivo di esaminare i cambiamenti introdotti dalla Missione 6 del PNRR sull’organizzazione della sanità territoriale e di analizzare contestualmente gli impatti di queste trasformazioni sulle attività di Informazione Scientifica e di Market Access dell’industria healthcare.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle funzioni Market Access, Regional Affairs, Public Affairs, Affari Istituzionali, Direzione Medica, Sales delle imprese farmaceutiche e di Dispositivi Medici e alle società di servizi e di consulenza che operano nel settore Salute.

Requisiti d’accesso

Corso Base

Che cosa imparerai

Partecipando al corso avrai l’opportunità di approfondire i seguenti aspetti:

modelli organizzativi delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità

evoluzione dell’attività del MMG (convenzionamento con il SSN e ruolo nell’ambito delle Case di Comunità)

ambiti applicativi del PNRR nella sanità digitale, dal FSE alla telemedicina

impatti del PNRR sulle attività di informazione scientifica e di market access delle aziende healthcare

opportunità e rischi

Programma

9.30 – Introduzione alla missione 6 del PNRR

La nuova Sanità territoriale: CDC, ODC e COT

La Sanità digitale

La casa come primo luogo di cura

Il modello implementativo della missione 6 e lo stato attuale

10.15 – Le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità: organizzazione, attività e ruolo MMG

Focus sul medico di MMG: tra forme di aggregazione, ACN e dipendenza dal SSN

I nuovi modelli organizzativi delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità

11.20 – Break

11.35 – Impatti della riforma sul business model farmaceutico

L’informazione scientifica: targeting, frequenza, copertura e omnicanalità

L’accesso al mercato: nuovi stakeholder nelle case di comunità e negli ospedali di comunità

Nuovi dati e indicatori per misurare le attività di informazione, promozione e market access

12.15 – Q&A

12.30 – Chiusura dei lavori

Docenti

Agostino Grignani, Amministratore Unico – Hexante Agostino opera dal 1983 nell’ambito del settore farmaceutico e della cura della salute, sia presso l’industria che in società di servizi. È stato tra il 2000 ed il 2009 amministratore delegato di IMS Health (ora IQVIA), maturando una approfondita conoscenza delle strutture dei dati sanitari e del loro utilizzo per l’industria Life science. Attraverso la società Hexante, di cui è fondatore, si occupa di progetti ed attività formative connesse alla Sanità digitale.

Paolo Mariani

Professore Ordinario di Statistica Economica all’Università degli Studi di Milano Bicocca e Direttore di BASC – Bicocca Applied Statistics Center, coordina e dirige il Corso di Perfezionamento in Market Access in Life Science. Svolge attività di ricerca in ambito di business intelligence, analisi e trattamento dei big data sanitari e tecniche di accesso al mercato. È autore di articoli e monografie sulle tematiche oggetto di studio e relatore ad incontri nazionali e internazionali.

