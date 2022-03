Telemedicina, al via bando Agenas per la piattaforma nazionale

Entro il 18 maggio la presentazione delle proposte di partnership pubblico-privato. È uno degli obiettivi della missione Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il percorso per la realizzazione di una piattaforma nazionale per la telemedicina va avanti. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse. Il fine è raccogliere proposte di partnership pubblico-privato per affidare in concessione la “progettazione, realizzazione e gestione” della piattaforma prevista dalla missione Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Colmare il divario tra Regioni

Ridurre le differenze tra Regioni è la prima delle priorità. “A seguito delle decisioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale del 15 dicembre 2021, Agenas, in qualità di soggetto attuatore avvia un’indagine finalizzata ad acquisire proposte da parte di operatori economici, adeguatamente qualificati e in possesso di requisiti idonei ai sensi di legge. L’iniziativa nasce dall’esigenza di colmare il divario tra le disparità territoriali e offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali e le piattaforme nazionali attraverso soluzioni innovative”, spiega l’agenzia.

Parola chiave: interoperabilità

L’obiettivo principale della piattaforma nazionale è quello di creare un livello fondamentale di interoperabilità che garantisca standard comuni ai servizi di telemedicina sviluppati dalle Regioni, valorizzando quanto già disponibile nel panorama dei contesti locali, integrando o completando il portafoglio di servizi. Le proposte di partnership dovranno essere presentate all’Agenas entro il 18 maggio 2022.