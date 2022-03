Conflitto in Ucraina, Novartis blocca studi e investimenti in Russia

L’azienda decide di sospendere l’avvio di nuovi trial clinici e il reclutamento di pazienti per quelli in corso. Stop anche alle attività promozionali

di Redazione Aboutpharma Online

Novartis condanna l’invasione russa dell’Ucraina e si unisce al coro delle aziende farmaceutiche che stanno mettendo in campo iniziative contro Mosca. “Abbiamo implementato un pacchetto di misure che includono la sospensione di investimenti di capitale, pubblicità sui media e altre attività promozionali in Russia. In aggiunta a ciò, mentre rimaniamo impegnati a fornire l’accesso ai nostri farmaci in Russia, sospendiamo responsabilmente l’avvio di nuovi studi clinici e l’arruolamento di nuovi partecipanti allo studio negli studi esistenti”, annuncia il colosso svizzero in una nota.

La condanna e gli aiuti

Novartis condanna la guerra in corso come “un atto di violenza non provocato” che danneggia persone innocenti. “Rimaniamo impegnati a fornire l’accesso ai farmaci ai pazienti in ogni paese in cui operiamo. Allo stesso tempo, siamo attenti a rispettare le sanzioni internazionali imposte alla Russia”, precisa l’azienda.

La multinazionale spiega di avere consegnato negli ultimi giorni più di 600 mila confezioni di antibiotici, antidolorifici e farmaci cardiovascolari e oncologici, con l’obiettivo di mantenere le forniture di medicinali per le persone che nella zona del conflitto dipendono da queste terapie. Novartis ha inoltre promosso una donazione di tre milioni di dollari a enti di beneficenza che sostengono i rifugiati in Ucraina e nei Paesi vicini. “I nostri pensieri sono con i cittadini ucraini, Novartis continuerà a contribuire agli sforzi umanitari per la popolazione del Paese. Ci auguriamo che la guerra in Ucraina raggiunga presto una soluzione pacifica”, conclude la nota.

.