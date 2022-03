Porini 4 Health a supporto del processo clinico-assistenziale

Le soluzioni studiate dalla società del gruppo DGS integrano i dati provenienti da più fonti e sfruttano, estendendola, la piattaforma Microsoft Cloud for Healthcare *IN COLLABORAZIONE CON PORINI SRL

di HPS-AboutPharma

L’e-health facilita e semplifica i percorsi assistenziali, anche standardizzando e integrando i dati clinici e medici provenienti da più fonti. Questa è solo una delle caratteristiche di Porini 4 Health, soluzione tecnologica che sfrutta, estende, integra e adatta con facilità la piattaforma Microsoft Cloud for Healthcare a vari contesti ospedalieri ed healthcare in generale.

Le funzionalità

“L’efficienza operativa clinica – spiega Stefano Brusamolino, AI Lead Porini – si basa su diverse fonti di dati che devono essere trattate come un unico corpo di informazioni. Porini 4 Health può connettere i punti tra una gamma completa di prodotti e piattaforme aggiungendo il proprio valore specifico a qualsiasi tipo di soluzione sanitaria”. Il risultato è una gestione strutturata di dati e risorse che aiuta a migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti, gli stessi dati clinici, la diagnosi e la gestione aziendale. Come accennato, Porini 4 Health consente di consolidare e integrare i dati da differenti sorgenti in un “repository” FHIR Compliant (estendendo quanto reso disponibile dalla piattaforma Microsoft con specifico “Protocol Translator”); analizzare e valorizzare i dati estratti; sfruttare l’intelligenza artificiale per processare e dettagliare i dati sanitari (es. “risk prediction/outcome prediction” del paziente); ricorrere a tutte le applicazioni Microsoft per la salute; sfruttare moduli personalizzati che estendono la piattaforma per soddisfare qualsiasi esigenza specifica di clinici e pazienti. Oltre a ciò dispone di moduli di Supply Chain management a supporto dei processi di procurement e planning. “La sua architettura Microsoft based modulare – prosegue Mario Gennari, Sales Director Porini – è facilmente estendibile e integrabile in ogni contesto sanitario territoriale, anche e soprattutto ai nuovi che si verranno a creare (es. Case della Comunità)”.

L’esperienza AI-Score

Porini 4 Health rappresenta lo scheletro del progetto AI-Score già avviato in collaborazione con l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, con lo scopo di creare uno strumento predittivo per supportare le decisione di ospedalizzazione dei soggetti Covid in emergenza. Lo fa raccogliendo e integrando in maniera sicura le informazioni sui pazienti e il loro quadro clinico con dati radiografici (DICOM), applicando algoritmi predittivi e analitiche avanzate. L’obiettivo finale è la definizione di un indice di “severità” che fornisce al medico in tempi rapidissimi una preziosa indicazione per la gestione dei pazienti a rischio, migliorando di conseguenza la qualità dell’intervento.

Storia della società

Fondata a Como nel 1968 come azienda specializzata in soluzioni e servizi di consulenza specifici per le aziende dei settori moda, abbigliamento, tessile e retail in Italia e nel mondo, Porini ha poi ampliato le sue competenze diventando un Microsoft ISV e includendo nel suo portfolio soluzioni di Social CRM, Business Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT, Performance Management, Collaboration e Knowledge Management per società di medie e grandi dimensioni di molti altri settori quali Manufacturing, Financial Services, Travel & Transportation e Health. Oggi Porini è centro di competenza e Gold Partner Microsoft ed è in grado di accompagnare tutte le funzioni aziendali verso la trasformazione digitale. Il team della società conta su circa 160 professionisti presenti in quattro Paesi e il fatturato consolidato si attesta intorno ai 13 milioni di euro. Dal 2018 Porini è entrata a far parte del gruppo DGS: grazie a questo accordo, Porini è in grado di offrire al mercato un centro di competenza sempre avanzato sulle piattaforme tecnologiche di Microsoft, sia a livello nazionale che internazionale.

