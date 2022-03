Antonino Santoro confermato presidente della European federation of associations of health product manufacturers

La Ehpm riunisce 14 associazioni nazionali, delle quali fanno parte circa 1600 aziende che producono e distribuiscono integratori alimentari. Avere come presidente un italiano assegna al nostro Paese un ruolo chiave nel settore

di Redazione Aboutpharma Online

Antonino Santoro confermato alla guida dell’associazione europea Ehpm (European federation of associations of health product manufacturers). Già membro del Consiglio di Integratori & Salute, associazione nata dalla fusione di Integratori Italia e FederSalus, che ha adetito a Ehpm.

La federazione europea

L’European federation of associations of health product manufacturers riunisce 14 associazioni nazionali, delle quali fanno parte circa 1600 aziende che producono e distribuiscono integratori alimentari. La riconferma di un rappresentante italiano alla guida di una delle principali associazioni europee del settore dimostra dà al mercato del nostro Paese un ruolo attivo nel contesto internazionale, in virtù delle nuove sfide dettate soprattutto dal piano regolatorio europeo.

Ruolo primario dell’Italia

“Abbiamo fatto tanto quest’anno – ha commentato Antonino Santoro – ma si tratta solo dell’inizio. La riconferma del mio ruolo di presidente della Federazione Ehpm ne è la dimostrazione. Sono molti i progetti iniziati che vogliamo portare avanti insieme. Fermo restando l’interesse primario della salute del consumatore, sono qui a rinnovare il mio impegno nel rappresentare le istanze degli associati di Integratori & Salute e dell’intero comparto a livello europeo. Il nostro obiettivo è contribuire alla definizione di un quadro normativo più armonizzato, che consenta all’industria di esprimere il suo pieno potenziale e la promozione del valore degli integratori alimentari come presidio per il mantenimento di uno stato di benessere e come strumento di prevenzione primaria. Ci aspettano nuove sfide a livello europeo e noi siamo pronti per continuare ad affrontare con energia le complesse dinamiche del mercato”.

La carriera

Antonino Santoro si è laureato in Chimica presso l’Università degli studi di Messina. Per diversi anni è stato responsabile degli Affari regolatori e dello sviluppo del business presso Rottapharm/Madaus, azienda internazionale che opera nel settore dei medicinali, integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. Con un background in ricerca e sviluppo prodotto, Antonino ha anche insegnato Affari regolatori all’Università di Pavia. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche accademiche e di alcuni brevetti. Attualmente è libero professionista e consulente nel campo farmaceutico e nutraceutico. È membro del consiglio di Federsalus dal 2005 e da alcuni anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente. È anche membro del consiglio di amministrazione dell’Ehpm da marzo 2013 e presidente da febbraio 2021.

Foto Antonino Santoro, dal sito Ehpm