Life science e digital health: al via un bando per startup

Fondazione Golinelli e Crif lanciano la seconda edizione di I-Tech Innovation, programma di accelerazione che prevede 1,5 milioni di investimenti, di cui un terzo riservati al settore della salute

Oltre mezzo milione per favorire la crescita di start-up nel settore della salute. È il “montepremi” di I-Tech Innovation 2022, la seconda edizione del programma di accelerazione promosso da Crif e Fondazione Golinelli, che quest’anno mette in campo investimenti complessivi per 1,5 milioni di euro, spalmati su tre “call for innovation” (Life Science&Digital Health, Fintech&Insurtech e Agritech&FoodTech) a cui si affiancano due “calla for plug in” trasversali (da un lato “Industry 4.0, Big Data processing-HCP & Applied Artificial Intelligence”, dall’altro Social Impact”. In totale saranno selezionate un massimo di 16 start-up.

Candidature entro il 19 giugno

“I team selezionati – spiega una nota – parteciperanno a un programma strutturato di mentorship e di supporto allo sviluppo dei loro modelli di business della durata di 4 mesi e potranno usufruire di una serie di facilities e servizi offerti dai promotori e dai partner delle call. Playmaker dell’operazione sarà l’incubatore-acceleratore G-Factor di Fondazione Golinelli, che vanta una solida esperienza nella relazione e negli investimenti in start-up e progetti innovativi a livello nazionale, coadiuvata da Crif, che nel tempo ha consolidato avanzate competenze in ambito open business e open innovation a supporto dello sviluppo anche di nuovi modelli di business e nuove realtà imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico e innovativo”. Le candidature dovranno pervenire entro domenica 19 giugno 2022 e la lista dei team selezionati sarà resa pubblica lunedì 10 ottobre 2022.

Farmaci, device e app

Per la call dedicata al settore Life Science & Digital Health saranno stanziati 520 mila euro, di cui 360 mila in denaro e 160 mila in servizi per un massimo di quattro progetti selezionati. La call prevede tre ambiti:

Pharmaceuticals & Biotech , per finanziare tools e farmaci a supporto della medicina preventiva, personalizzata e di precisione con focus anche su AgeTech e medicina rigenerativa, Dementia’s prevention e brain stimulation;

, per finanziare tools e farmaci a supporto della medicina preventiva, personalizzata e di precisione con focus anche su AgeTech e medicina rigenerativa, Dementia’s prevention e brain stimulation; Medtech e Medical devices and diagnostics, per dispositivi medici, strumenti diagnostici e biomarcatori ad alto impatto tecnologico che possano offrire una radicale innovazione nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio delle patologie;

per dispositivi medici, strumenti diagnostici e biomarcatori ad alto impatto tecnologico che possano offrire una radicale innovazione nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio delle patologie; Digital Health per App per la salute, dispositivi smart indossabili o impiantabili, sistemi di diagnostica digitale, digital twin e soluzioni data driven potenziati dalla realtà aumentata e dall’AI.

I progetti dovranno rispondere ad alcuni requisiti imprescindibili: innovatività e unicità della ricerca dal punto di vista scientifico e tecnologico e potenziale capacità di rispondere a bisogni ancora senza risposta; protezione brevettuale solida e background brevettuale comprovato; piano di sviluppo chiaro e coerente con un obiettivo preciso di redditività e ritorno economico; un team coeso con forte committment disposto a cimentarsi in una avventura imprenditoriale di lungo periodo.

Partnership

Le call di I-Tech Innovation 2022 saranno gestite da G-Factor e Crif dalla promozione alla selezione, fino al programma di accelerazione G-force, che si svolgerà principalmente presso Boom, il nuovo knowledge e innovation hub di CRIF che aprirà a Osteria Grande, alle porte di Bologna, negli ultimi mesi dell’anno. La seconda edizione di I-Tech Innovation si apre anche ad altre partnership con aziende e istituzioni, come quelle con il Competence Center Bi-Rex, Emil Banca, Gruppo Bcc Iccrea e Bper.