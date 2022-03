Rigenerazione cardiaca, la startup Heqet Therapeutics chiude un round da 8 milioni di euro

La società torinese sta attualmente conducendo studi preclinici sui propri prodotti a base di Rna. I capitali raccolti verranno utilizzati per completare il lavoro preclinico e far avanzare la terapia verso la fase successiva delle sperimentazioni

di Redazione AboutPharma Online

Heqet Therapeutics, startup torinese (spin-out biotecnologico del King’s college di Londra) attiva nel campo della medicina rigenerativa, ha chiuso un round di investimento (Series A) da 8 milioni di euro. A guidare l’operazione sono i fondi Claris ventures e 2Invest (che di recente hanno annunciato un’altra operazione di co-investimento in Kither biotech). La startup sta attualmente conducendo studi preclinici sui propri prodotti a base di Rna. I capitali raccolti verranno utilizzati per completare il lavoro preclinico e far avanzare la terapia verso la fase successiva delle sperimentazioni.

Impatto della patologia

L’operazione rappresenta un passo in avanti significativo nel campo della rigenerazione cardiaca. Basti pensare che ogni anno, in tutto il mondo, vengono diagnosticati oltre 17 milioni di nuovi casi di insufficienza cardiaca, in gran parte dovuta al danneggiamento del tessuto cardiaco causato da infarto del miocardio. Tale patologia è dovuta alla perdita di milioni di cellule contrattili (i cardiomiociti), che il cuore umano adulto rigenera solo in minima parte. Nonostante i notevoli progressi nel trattamento della cardiopatia ischemica e nell’assistenza a pazienti con insufficienza cardiaca, la prognosi rimane sfavorevole.

Come nasce il progetto

Heqet Therapeutics nasce dalle ricerche di Mauro Giacca (nella foto in alto), responsabile della School of Cardiovascular Medicine del King’s College di Londra ed ex Direttore Generale dell’Icgeb, sulla rigenerazione dei cardiomiociti che ha avviato presso l’International center for genetic engineering and biotechnology (Icgeb) a Trieste. “Sono davvero entusiasta dell’opportunità di portare la nostra ricerca ai tanti pazienti che hanno subito un infarto. Rigenerare un cuore umano danneggiato era un sogno fino a pochi anni fa, ma ora può diventare realtà”, ha commentato Giacca.

Marta Antonucci, già alla guida di Cardiovascular lab (early-stage venture builder), sarà amministratore delegato della società. “Sfruttare la capacità del cuore di rigenerarsi e prevenire la progressione di danni da scompenso cardiaco in milioni di pazienti è lo sforzo più gratificante che si possa immaginare di intraprendere in questa fase della carriera”, ha dichiarato Antonucci

Nuovo assetto societario

In concomitanza con il round di Serie A, Pietro Puglisi (Claris Ventures), Heikki Lanckriet (2Invest), il Prof. Mauro Giacca (King’s College di Londra) e il Prof. Ajay Shah (Executive Dean della Facoltà di Scienze della Vita e Medicina del King’s College di Londra) entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Heqet Therapeutics.