Cancro alla prostata, Fda approva la prima terapia mirata con radioligando

Il farmaco di Novartis serve per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione (mCRPC) PSMA-positivo che si è diffuso ad altre parti del corpo (metastatico)

di Redazione Aboutpharma Online

La Food and drug administration statunitense ha approvato Pluvicto (lutezio Lu 177 vipivotide tetraxetano) di Novartis per il trattamento di pazienti adulti con un certo tipo di cancro avanzato chiamato carcinoma prostatico resistente alla castrazione (mCRPC) PSMA-positivo che si è diffuso ad altre parti del corpo (metastatico). Questi pazienti sono già stati trattati con altri trattamenti antitumorali (inibizione della via del recettore degli androgeni e chemioterapia a base di taxani). Si tratta della prima terapia mirata con radioligando (Rlt) per il trattamento del carcinoma prostatico progressivo di questo tipo.

La terapia mirata con radioligando

La terapia mirata con radioligando, un tipo di trattamento del cancro di precisione che combina un composto mirato (ligando) con un radioisotopo terapeutico (una particella radioattiva) può far compiere passi avanti nella cura del carcinoma prostatico metastatico che ha un tasso di sopravvivenza di cinque anni in meno del 30% e prevede opzioni di trattamento limitate. Con oltre 1,4 milioni di nuovi casi e 375 mila decessi soltanto nel 2020, il cancro alla prostata è il tumore più frequentemente diagnosticato in 112 paesi, più della metà del mondo.

Progresso clinico per le persone con mCRPC

“L’approvazione di Pluvicto è un importante progresso clinico per le persone con mCRPC in progressione, poiché può migliorare significativamente i tassi di sopravvivenza per coloro che hanno opzioni di trattamento limitate. Pluvicto è un passo avanti nell’evoluzione della medicina di precisione per il cancro alla prostata”, ha commentato Oliver Sartor, direttore medico del Tulane Cancer Center.

Identificare le lesioni PSMA-positive

Pluvicto, che sarà disponibile negli Usa tra poche settimane, è la prima terapia mirata con con radioligando (Rlt) approvata dalla Fda per pazienti idonei con mCRPC che combina un composto mirato (ligando) con un radioisotopo terapeutico (una particella radioattiva). L’agenzia del farmaco statunitense ha anche approvato Locametz (kit per la preparazione dell’iniezione di gallio Ga 68 gozetotide). Dopo la radiomarcatura, questo agente di imaging può essere utilizzato per identificare lesioni PSMA-positive in pazienti adulti con mCRPC attraverso una tomografia a emissione di positroni (PET). Locametz marcato con gallio-68 può identificare le lesioni tumorali che esprimono il biomarcatore PSMA e localizzare dove nel corpo i tumori possono essersi diffusi (come i nei tessuti molli, i linfonodi o le ossa), identificando i pazienti idonei per un trattamento mirato con Pluvicto. Il PSMA è espresso in oltre l’80% dei pazienti con cancro alla prostata, il che lo rende un importante biomarcatore fenotipico per valutare la progressione del cancro alla prostata metastatico.

Quattro piattaforme terapeutiche

“Con la nostra strategia unica per affrontare il cancro sfruttando quattro piattaforme terapeutiche – ha affermato Susanne Schaffert, presidente di Novartis Oncology – sono entusiasta del fatto che con Pluvicto stiamo portando la piattaforma Rlt mirata per il trattamento di pazienti idonei con mCRPC. L’approvazione della Fda si basa sulla nostra storia nel cancro alla prostata, una malattia devastante in cui riteniamo che la nostra innovazione possa fare una differenza significativa per i pazienti”.

Gli studi

Il via libera della Fda si basa sui risultati dello studio di fase 3 Vision che ha dimostrato che i pazienti con mCRPC PSMA-positivi, precedentemente trattati con l’inibizione della via del recettore degli androgeni (AR) e chemioterapia a base di taxani, che hanno ricevuto Pluvicto erano migliorati. I partecipanti trattati con Pluvicto più SOC hanno avuto una riduzione del 38% del rischio di morte e una riduzione statisticamente significativa del rischio di progressione o morte radiografica della malattia (rPFS) rispetto al solo SOC1.