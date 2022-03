Emergenza Ucraina, Recordati stanzia due milioni e garantisce la fornitura di farmaci

L'azienda inoltre sta fornendo il supporto economico necessario ai circa 90 dipendenti, e alle loro famiglie, che sono impegnati nel Paese. L'azienda è presente a Kiev con un ufficio commerciale

Uno stanziamento iniziale di due milioni di euro, assistenza ai 90 dipendenti nel Paese, sostegno a Ong e garanzia per la fornitura di farmaci. Recordati si unisce alla campagna di solidarietà nei confronti dell’Ucraina con iniziative a supporto della popolazione unitamente all’assistenza economica e logistica diretta ai propri lavoratori della filiale ucraina e alle loro famiglie.

Gli interventi

Come riporta AdnKronos salute, sono circa novanta gli addetti del gruppo impegnati nel Paese. L’azienda è presente in Ucraina con un ufficio commerciale che ha sede a Kiev. Per garantire il supporto all’emergenza, Recordati si è inoltre attivata per continuare la consegna di medicinali ai pazienti e alle comunità attraverso reti di distribuzione locali e internazionali.

“Complessivamente, per sostenere i soccorsi di emergenza abbiamo stanziato un importo iniziale di due milioni di euro, che in parte andrà anche a sostenere le Ong che forniscono aiuti umanitari. Stiamo monitorando da vicino gli eventi – assicura il gruppo – e continueremo ad adattare la nostra risposta all’evolversi della situazione, e siamo pienamente impegnati a continuare a supportare i pazienti ovunque si trovino, nel rispetto di tutte le normative e restrizioni”.

Supporto ai dipendenti

“Nelle ultime settimane – rimarca Recordati – abbiamo messo in atto azioni concrete per fornire ai nostri dipendenti in Ucraina e alle loro famiglie tutta l’assistenza finanziaria e logistica necessaria. Come azienda farmaceutica, siamo anche profondamente impegnati ad aiutare lo sforzo umanitario e a continuare a prenderci cura dei pazienti e delle comunità che serviamo all’interno dell’intera regione, sia in Ucraina che nei Paesi vicini. Abbiamo già donato una quantità sostanziale dei nostri farmaci e stiamo cercando diversi modi in cui possiamo contribuire ulteriormente, anche attraverso la nostra capacità e competenza nella catena di approvvigionamento”.

I farmaci forniti

Quanto al tipo di farmaci forniti, Recordati – fanno sapere dal gruppo – è presente con entrambe le business unit Spc, specialty and primary care, che include il comparto prodotti da banco Otc, e malattie rare. Nell’ambito degli Spc, tra le aree terapeutiche coperte ci sono cardiovascolare, urologia, cough and cold, antinfettivi, automedicazione.