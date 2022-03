Nuovi farmaci, nel 2022 l’Ema ne valuterà 96

Aifa pubblica il nuovo rapporto Horizon Scanning. I pareri attesi entro l’anno riguardano 58 nuovi principi attivi, 14 medicinali biosimilari e 24 equivalenti. Oncologia al primo posto

Quasi cento nuovi farmaci avranno un parere dell’Agenzia europea dei medicinali entro il 2022. È quanto emerge dal quarto rapporto “Horizon Scanning” pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco. Secondo il report, con dati aggiornati a gennaio, il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Ema sta valutando 96 prodotti. Un numero che potrebbe variare nel corso dei mesi, ma che mostra comunque alcune tendenze: 58 sono farmaci contenti nuove sostanze attive (60,4%), 14 sono biosimilari (14,6%) e 24 medicinali equivalenti (25%).

Le aree terapeutiche

I farmaci contro i tumori rappresentano il 23% del totale (22), seguiti dagli immunosoppressori (15,6%, 15 in valore assoluto). Le restanti aree terapeutiche presentano un numero inferiore di nuovi medicinali in valutazione, che va da un minimo di due a un massimo di sei (è il caso di quelli per il diabete o per malattie del sistema nervoso).

Orfani e terapie avanzate

Dei 58 medicinali contenenti nuove sostanze attive in valutazione e con parere atteso entro quest’anno, 29 sono medicinali orfani (50%). Di questi ultimi, sette sono terapie avanzate e corrispondono al 24,1% dei medicinali orfani.

Il confronto con il 2021

Il rapporto confronta i dati del 2022 con quelli dell’anno precedente. All’inizio del 2021 erano in valutazione 83 nuovi medicinali con parere atteso entro lo stesso anno. Di questi ultimi, 80 nuovi medicinali (pari al 96% del totale in valutazione all’inizio del 2021) sono stati successivamente approvati, uno è stato ritirato a seguito del parere positivo, mentre tre (pari al 4% del totale dei nuovi medicinali in valutazione all’inizio del 2021) sono ancora in attesa di ricevere un parer. Su 79 farmaci autorizzati, 61 contenevano nuove sostanze attive (25 medicinali orfani per il trattamento di patologie rare), sei erano farmaci biosimilari e 12 equivalenti.

Tra i nuovi farmaci autorizzati dell’Ema nel 2021 si registra sempre il primato dei medicinali antineoplastici e immunomodulatori (40,5%), destinati al trattamento di malattie autoimmuni e di alcuni tipi di tumori solidi (quali il tumore del polmone, della mammella e dell’utero) e del sangue (quali il mieloma, il linfoma e la leucemia), seguiti dagli antinfettivi ad uso sistemico (12,6%), dai farmaci del sistema nervoso (7,6%) e dell’apparato digerente e del metabolismo (7,6%). Due le terapie avanzate, nello specifico terapie geniche: Abecma, per il trattamento di adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario, e Skysona, per il trattamento dell’adrenoleucodistrofia cerebrale precoce.

IL RAPPORTO