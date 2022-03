Cnr e Regione Emilia-Romagna: al via un nuovo bando per gli “acceleratori d’innovazione”

L’obiettivo è mettere a disposizione delle imprese, con vocazione per la ricerca e sviluppo, strutture e servizi presenti al Tecnopolo Bologna Cnr. Fra le aree di interesse, biomedicale e agroalimentare

di Redazione Aboutpharma Online

Più sinergie tra ricerca e impresa. È uno degli obiettivi della collaborazione consolidata tra Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Regione Emilia-Romagna, che si arricchisce ora di una nuova opportunità. È stata pubblicato, infatti, un bando per l’utilizzo delle strutture e dei servizi a disposizione dell’infrastruttura denominata “Acceleratori di Innovazione”, parte integrante del Tecnopolo Bologna Cnr.

I settori di interesse

L’iniziativa, spiega il Cnr in una nota, è rivolta ad aziende che intendono esplorare nuove opportunità di innovazione competitiva ed instaurare collaborazioni di ricerca e di sviluppo in sinergia con gli istituti del Cnr e delle realtà consortili presenti presso l’Area territoriale di ricerca del Cnr di via Gobetti a Bologna. I settori di interesse spaziano dal biomedicale all’agroalimentare, dalla meccanica all’Ict, dal patrimonio culturale a energia e materiali.

Potenziare ricerca industriale e trasferimento tecnologico

“Il Cnr e la Regione Emilia-Romagna – sottolinea la nota – hanno realizzato un luogo dove ricerca e imprese si incontrano e collaborano allo sviluppo di attività innovative, ad alto impatto tecnologico. Il progetto, nato nell’ambito del Programma regionale per la Ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, ha lo scopo di incrementare l’offerta di ricerca industriale e dare continuità alla Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna”. La documentazione richiesta per la partecipazione, le descrizioni dell’infrastruttura, dei servizi e delle opportunità messe a disposizione sono consultabili online sul sito dell’Area territoriale di ricerca di Bologna.