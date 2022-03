Covid-19, Chmp dell’Ema raccomanda l’autorizzazione per il mix di monoclonali preventivi

La combinazione di anticorpi monoclonali Evusheld, sviluppata da AstraZeneca, serve alla prevenzione negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni d’età (che pesano almeno 40 kg). Ora spetterà alla Commissione europea decidere sull'immissione in commercio nei Paesi Ue

di Redazione Aboutpharma Online

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco ha espresso parere favorevole per procedere con l’autorizzazione all’immissione in commercio della combinazione di anticorpi monoclonali Evusheld, sviluppata da AstraZeneca, per la prevenzione di Covid-19 negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni d’età (che pesano almeno 40 kg). Il farmaco deve essere somministrato prima della potenziale esposizione al virus Sars-CoV-2. Il Comitato Ema ha concluso che i benefici del medicinale sono maggiori dei suoi rischi e che invierà la sua raccomandazione alla Commissione europea per una decisione rapida applicabile in tutti gli Stati membri dell’Ue.

Il mix di monoclonali

Evusheld è costituito dai principi attivi tixagevimab e cilgavimab, due anticorpi monoclonali progettati per legarsi alla proteina spike del virus Sars-CoV-2 (il virus che causa il Covid-19) in due siti diversi. Quando gli anticorpi in Evusheld si attaccano alla proteina spike, il virus non può entrare nelle cellule per moltiplicarsi e non è in grado di causare l’infezione da virus.

La valutazione e gli studi

Il Chmp ha valutato i dati di uno studio su oltre cinquemila persone che hanno dimostrato che Evusheld, somministrato in due iniezioni di 150 mg di tixagevimab e 150 mg di cilgavimab, ha ridotto del 77% il rischio di infezione da Covid-19, con la durata della protezione dal virus stimato in almeno sei mesi. Nello studio, gli adulti che non avevano mai contratto il virus e non avevano ricevuto un vaccino ancti-Covid o altri trattamenti preventivi hanno ricevuto Evusheld o placebo (un’iniezione fittizia). Delle persone a cui è stato somministrato Evusheld, lo 0,2% (8 su 3.441) ha avuto una svolta Covid-19 confermata in laboratorio dopo il trattamento, rispetto all’1,0% (17 su 1.731) delle persone che hanno ricevuto il placebo.

I risultati

Il profilo di sicurezza di Evusheld è stato favorevole e gli effetti collaterali riscontrati sono stati lievi, con un ridotto numero di persone che ha riportato reazioni al sito di iniezione o ipersensibilità. I dati dello studio sono stati raccolti prima dell’emergere della variante Omicron. Studi di laboratorio mostrano che la variante Omicron BA.1 può essere meno sensibile a tixagevimab e cilgavimab a dosi di 150 mg rispetto alla variante Omicron BA.2. L’Ema valuterà i dati nelle prossime settimane per valutare se un regime di dosaggio alternativo potrebbe essere appropriato per la prevenzione del Covid-19 derivante dalle nuove varianti.