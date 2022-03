Distribuzione diretta: farmacisti ospedalieri chiedono chiarezza alle Regioni

La Sifo sottolinea alcune contraddizioni che emergono confrontando le proposte presentate dalla Conferenza delle Regioni e l’audizione di Letizia Moratti in Commissione Affari Sociali

I farmacisti ospedalieri chiedono chiarezza alle Regioni sulla distribuzione diretta dei farmaci. Sotto la lente l’audizione di Letizia Moratti, vice coordinatrice della commissione Salute della Conferenza delle Regioni (e vicepresidente della Lombardia) davanti alla Commissione Affari Sociali della Camera, che sta conducendo un’indagine conoscitiva sul tema. Secondo la Sifo (Società italiana farmacia ospedaliera) sono emerse forti contraddizioni rispetto al documento “Farmaci, distribuzione diretta e per conto: osservazioni e proposte” presentato dalla Conferenza delle Regioni.

La posizione delle Regioni

Da un lato, infatti, il documento delle Regioni sottolinea come la distribuzione diretta sia perfettamente integrabile nell’attuale processo di riforma della sanità nazionale: “La distribuzione diretta da parte delle farmacie delle strutture sanitarie regionali dovrebbe potrebbe inserirsi in tale processo attraverso l’home delivery che potrà prevedere l’erogazione di farmaci a domicilio del paziente o direttamente presso le Case di Comunità o Ospedali di comunità e si integra quindi in modo coerente con il Nuovo piano territoriale del Pnrr delle Cure domiciliari e di telemedicina, con la creazione degli Ospedali di Comunità e Case della Comunità (Mmg-Infermieri-Specialistica) e con la Cabina di Regia rappresentata dalle Cot (Centrali operative territoriali)”. Il precisa inoltre che “la Dpc può essere solo complementare alla distribuzione diretta”.

L’intervento di Letizia Moratti

Queste affermazioni sono in sintonia con la posizione delle Sifo, ma – scrivono i farmacisti ospedalieri in un comunicato “sembrano essere contraddette da Letizia Moratti, che ha fatto delle personali integrazioni al testo durante il suo intervento stravolgendo completamente il testo firmato e approvato dalle Regioni”. Per Moratti bisogna chiedersi “se sia ancora vero il messaggio per cui la distribuzione diretta è vitale per il sistema” e ricorda infine che questa modalità “non è vero che non crea disagi, perché spesso il cittadino non abita vicino alla struttura, gli orari di distribuzione sono ridotti e contingentati”.

“Fedriga chiarisca”

La Sifo chiede al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, “quale sia l’effettiva posizione della Conferenza” e quali iniziative” intenda intraprendere il presidente per chiarire definitivamente presso la Commissione la posizione delle Regioni in merito al tema della distribuzione diretta e per conto”.

Nuovi modelli

In audizione alla Commissione Affari Sociali, il presidente Sifo Arturo Cavaliere ha auspicato che le scelte politiche in sanità privilegino e garantiscano “l’universalità della assistenza in sanità, prefigurando modelli innovativi per la sanità pubblica, consolidando la distribuzione diretta attraverso nuovi punti distributivi di accesso qualificati per i cittadini nelle Case della Salute e negli Ospedali di Comunità previsti dal Pnrr o attivando, quando necessario nuovi canale distributivi, garantendo ai cittadini la completa presa in carico tra Ospedale e Territorio, l’accessibilità reale e facilitata alle cure, mantenendo comunque un controllo specialistico della terapia”. Considerazioni in linea con quanto espresso dalle Regioni nel documento originale.