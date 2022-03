Lutto nel mondo del giornalismo scientifico, scompare Marco Pivato

Giornalista, saggista, divulgatore scientifico, nonché responsabile dell’ufficio stampa della Sif e della Sitox. È stato un amico e un prezioso supporto per la redazione di AboutPharma. Aveva 42 anni

di Redazione Aboutpharma Online

Il mondo del giornalismo e in particolare quello scientifico piange la scomparsa di Marco Pivato, giornalista, saggista e divulgatore scientifico morto tragicamente la sera del 23 marzo a Trieste, a soli 42 anni.

Tra le tante attività che Marco portava avanti anche quella dell’ufficio stampa della Società italiana di farmacologia (Sif) e Società Italiana di Tossicologia (Sitox). Marco è stato un punto di riferimento per AboutPharma e un amico della redazione. Sempre disponibile a suggerire i temi più interessanti da approfondire e a creare il contatto con le persone giuste da intervistare. Un supporto prezioso, che mancherà non poco, non solo professionalmente ma anche umanamente.

Marco Pivato si era laureato nel 2007 in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Successivamente aveva ottenuto l’abilitazione alla professione di farmacista, decidendo poi di intraprendere la strada del giornalismo, ambito in cui ha mosso i primi passi sotto la guida e con le “lezioni private” di Sergio Zavoli (che gli firmò la prefazione al suo primo e ultimo canzoniere dedicato al rapporto tra scienza e poesia). Nel 2009 ha conseguito il Master in Comunicazione della scienza “Franco Prattico” della Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (Sissa), specializzandosi in editoria scientifica. Tra il 2010 e il 2011 ha svolto il praticantato giornalistico nella redazione di QN Quotidiano Nazionale.

Marco ha scritto per La Stampa, La Repubblica, Il Secolo XIX e tutte le altre testate del Gruppo Gedi News. Nel 2020 aveva co-fondato SIF Magazine, rivista online gratuita a cura della Società Italiana di Farmacologia per contribuire alla lotta contro le notizie non verificate, senza fonti o manipolate. Ci lascia diversi libri, tra cui il saggio “Il Miracolo scippato. Le quattro occasioni sprecate dalla scienza italiana negli anni sessanta”, pubblicato nel 2011 da Donzelli editore, che sostiene la tesi dello sviluppo economico italiano, volutamente ostile alla ricerca scientifica.

Aboutpharma si stringe con affetto alla famiglia, alla moglie Alessandra e alla piccola Caterina.