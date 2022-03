Mieloma multiplo, Ema autorizza l’immissione in commercio condizionata per Carvykti

Essendo un medicinale Atmp è stato valutato dal Comitato per le terapie avanzate (Cat), dagli esperti per i medicinali a base di cellule e geni e dal Chmp, che hanno raccomandato l’approvazione sulla base della valutazione Cat. Ora spetta alla Commissione europea esprimersi in via definitiva

di Redazione Aboutpharma Online

L’Agenzia del farmaco europea raccomanda l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata nell’Unione europea (Ue) per Carvykti (ciltacabtagene autoleucel), il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti e che hanno riscontrato un peggioramento dall’ultimo ciclo.

Il percorso autorizzativo

Carvykti è stato sostenuto attraverso il programma PRIority MEdicines (Prime) dell’Ema, che fornisce un supporto scientifico e normativo tempestivo ai farmaci che dimostrano di avere un potenziale per soddisfare le esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti. Essendo Carvykti è un medicinale per terapia avanzata (Atmp), è stato valutato dal Comitato per le terapie avanzate dell’Ema (Cat), dal Comitato di esperti per i medicinali a base di cellule e geni e dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp), che hanno raccomandato l’approvazione sulla base della valutazione Cat. Il parere adottato dal Chmp è una tappa intermedia nel percorso di Carvykti perché ora dovrà essere inviato alla Commissione europea che si esprimerà sull’autorizzazione all’immissione in commercio. Per finire, le decisioni in merito al prezzo e al rimborso avverranno a livello di ciascuno Stato membro, tenendo conto del ruolo potenziale o dell’uso di questo medicinale nel contesto del sistema sanitario nazionale del Paese.

La domanda di autorizzazione

Nel dicembre 2017, Janssen Biotech ha stipulato un accordo esclusivo di licenza e collaborazione a livello mondiale con Legend Biotech Usa per sviluppare e commercializzare ciltacabtagene autoleucel. Ad aprile 2021, Janssen ha annunciato la presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio all’Agenzia europea per i medicinali per l’approvazione di Carvykti per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario.

Il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo è un raro tumore delle plasmacellule, un tipo di globulo bianco che produce anticorpi e si trova nel midollo osseo. Nel mieloma multiplo, la proliferazione delle plasmacellule è fuori controllo, con conseguente moltiplicazione di quelle anormali e immature che riempiono il midollo osseo. Quando le plasmacellule diventano cancerose, non proteggono più il corpo dalle infezioni e producono proteine anormali che possono causare problemi ai reni, alle ossa o al sangue. Nonostante lo sviluppo e l’approvazione di una serie di nuovi farmaci per il trattamento del mieloma multiplo negli ultimi anni, esistono opzioni terapeutiche limitate per i pazienti che hanno già ricevuto tre classi principali di farmaci (agenti immunomodulatori, inibitori del proteasoma e anticorpi monoclonali) e non rispondono più alle cure o sono refrattari.

Gli studi

Ciltacabtagene autoleucel, il principio attivo di Carvykti, è un medicinale a cellule T del recettore dell’antigene chimerico (Car). È una terapia avanzata per il cancro che si basa sulla raccolta e sulla modifica delle cellule T immunitarie del paziente per creare un trattamento personalizzato. Lo studio principale su cui si basa la raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è uno studio clinico multicentrico a braccio singolo, in aperto. Lo studio ha valutato l’efficacia e la sicurezza di ciltacabtagene-autoleucel in 113 pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che avevano ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che non lo avevano rispondere all’ultimo regime di trattamento. Circa l’84% dei pazienti arruolati nello studio ha risposto al trattamento in modo duraturo (un periodo senza segni o sintomi di malattia dopo il trattamento). Circa il 69% ha mostrato una risposta completa, il che significa che i segni del cancro sono scomparsi.

Gli effetti collaterali

Gli effetti collaterali più comuni sono la sindrome da rilascio di citochine (Crs), che è una risposta sistemica all’attivazione e alla proliferazione delle cellule Car-T che causa febbre alta e sintomi simil-influenzali, infezioni ed encefalopatia, cioè un disturbo cerebrale. Le conseguenze della Crs possono essere pericolose per la vita e, in alcuni casi, anche fatali. Inoltre, altri importanti aspetti di sicurezza sono la tossicità neurologica, la citopenia prolungata e le infezioni gravi. Le strategie di monitoraggio e mitigazione di questi effetti collaterali sono descritte nelle informazioni sul prodotto e nel piano di gestione del rischio che è parte integrante dell’autorizzazione.