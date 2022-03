Nuova rubrica “Antibioticoresistenza: sinergia di azioni per contrastare il fenomeno”

Il problema dei batteri resistenti è considerato tra le principali minacce globali dall’Oms e dai governi di tutto il mondo. AboutPharma lancia il progetto per dare voce agli esperti e alle istituzioni. SPONSOR GSK. CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DI ABOUTPHARMA

di Hps-AboutPharma

È una vera e propria sinergia di azioni quella intrapresa nel mondo per arginare il fenomeno dell’antibioticoresistenza. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inserito la resistenza antimicrobica (Amr) fra le prime dieci maggiori minacce globali per la salute pubblica in considerazione del suo peso epidemiologico, sociale ed economico e dei circa 50 mila decessi ogni anno solo in Europa e negli Stati Uniti stando alla letteratura internazionale. Ma non solo, l’Amr può comportare un allungamento della malattia e della degenza ospedaliera, necessità di farmaci più costosi e difficoltà finanziarie per i servizi sanitari e le persone colpite. Infine compromettere i risultati raggiunti finora dalla medicina moderna.

Nasce la Rubrica digitale: “Antibioticoresistenza: sinergia di azioni per contrastare il fenomeno”

Proprio per fare awareness sull’antibioticoresistenza AboutPharma apre una rubrica digitale dedicata, per dare voce agli esperti e alle istituzioni. Da marzo fino a settembre due approfondimenti mensili affronteranno i principali temi connessi all’emergenza, a partire da cause e implicazioni del fenomeno sia in ambito umano sia veterinario e a seguire con dati e trend per delineare una fotografia del problema. Per finire con le azioni intraprese a livello locale e internazionale – come il Piano globale contro l’Amr lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità, le iniziative della Commissione europea e il Piano Nazionale per il Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza Pncar lanciato in Italia – per impedire che diventi reale il rischio annunciato di entrare in “un un’era post-antibiotica, in cui infezioni comuni e lievi ferite possono ancora una volta uccidere”.

Arrestare la minaccia

Altri approfondimenti saranno dedicati all’impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sull’uso degli antibiotici e sulle infezioni resistenti; all’approccio One Health come vera chiave per contrastare il fenomeno; all’uso degli antibiotici in appropriatezza terapeutica, tema centrale nello sviluppo della resistenza ai farmaci; al ruolo della prevenzione vaccinale come strumento di contrasto alla resistenza antimicrobica. Infine al ruolo dell’industria farmaceutica, che ha creato alleanze, fondi e programmi per lo sviluppo di nuove strategie, affiancata dalla ricerca indipendente sovvenzionata a livello nazionale ed europeo. Con la speranza che tutte le azioni agiscano in sinergia riuscendo ad arrestare la minaccia globale entro i prossimi decenni.