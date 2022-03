AstraZeneca lancia “Forum C – I numeri per la cronicità”

Il portale si candida a hub informativo diretto a policy makers e manager sanitari e contiene dati e news sulle patologie croniche in Italia *IN COLLABORAZIONE CON ASTRAZENECA

Un hub digitale dedicato alle patologie croniche in Italia. Sul web è stato lanciato il portale Forum C – I numeri per la cronicità, un sito web informativo nato con l’obiettivo di fornire informazioni sulle patologie croniche e sulla loro gestione in Italia utili a favorire la conoscenza di decisori e professionisti della sanità su aspetti quali: modelli assistenziali innovativi centrati sul paziente, sostenibilità ed equità di accesso alle cure sul territorio. Il sito – sviluppato dal gruppo di ricerca MA Provider srl in collaborazione con AstraZeneca – indirizzato a payer e policy makers si propone di diventare un punto di riferimento e un aiuto informativo per migliorare sempre più la gestione complessa delle cronicità.

Il carico della cronicità

In Italia circa 24 milioni di persone soffrono di almeno una patologia cronica. Questo numero, esemplificativo dell’elevata incidenza delle malattie croniche (quali cardiopatie, diabete, malattie respiratorie, malattie dell’apparato digerente e del sistema cardiovascolare e renale) si riflette in una percentuale equivalente al 40% della popolazione del Paese. Una percentuale in crescita, anche a causa dell’innalzamento dell’età media dovuto al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e ai progressi della medicina. La gestione delle patologie croniche, caratterizzate da lunghi decorsi e che richiedono una continuità assistenziale impegnativa per il sistema sanitario, costituisce inoltre un carico economico e sociale ingente, con una spesa annua stimata in circa 66,7 miliardi.

L’importanza del governo clinico

In questo senso, prevenire, comprendere e affrontare tempestivamente le patologie croniche permette di ridurre l’impegno di risorse umane, gestionali ed economiche, in termini sia di costi diretti (come ospedalizzazione, farmaci e assistenza medica) che indiretti (es. mortalità prematura, disabilità nel lungo termine, ridotta qualità di vita). Perché le soluzioni siano efficaci ed economicamente convenienti è necessaria un’azione concertata e integrata tra i vari stakeholder coinvolti, così da rispondere al meglio al bisogno di salute dei pazienti cronici. Emerge quindi sempre di più l’importanza della creazione di strumenti che mettano a disposizione in modo chiaro ed efficace il maggior numero possibile di dati e informazioni attendibili e aggiornate che contribuiscano alla formazione dei vari attori coinvolti nel sistema nell’ottica di una più estesa integrazione delle competenze.

La struttura del sito

“Forum C – I numeri per la cronicità”, risponde alla necessità di avere a disposizione in modo smart dati e informazioni sulle patologie croniche, consentendone l’uso agli interlocutori esterni attraverso il sito web con accesso dedicato. Il portale è strutturato in quattro sezioni con un focus sulla gestione delle patologie croniche e aree più specifiche su malattie respiratorie (asma, asma grave e BPCO), cardio-renali (iperkaliemia, sindromi coronariche croniche, scompenso cardiaco, malattia renale cronica) e metaboliche (diabete). Per ogni malattia sono fornite informazioni epidemiologiche, sul patient journey, informazioni e aggiornamenti di politica sanitaria e modelli organizzativi per la cronicità. La risultante è un repository che raccolga dati, evidenze e informazioni sulle patologie croniche propedeutico alla condivisione di informazioni e materiali.

I contenuti

Oltre a informazioni generali sulla patologia, ogni sezione del portale contiene inoltre documenti scaricabili (pubblicazioni in materia di politica sanitaria, position papers), dati di patologia e infografiche, video-pillole informative, informazioni sul burden of disease, contributi video e interviste ad alcuni principali key opinion leader e contributi da parte di specialisti e associazioni pazienti. Ogni sezione è strutturata in modo omogeneo ed è facilmente consultabile: ciascuna area tematica infatti è ulteriormente suddivisa al proprio interno comprendendo una parte informativa e di overview generale sulla patologia (numeri, costi e gestione); una sezione relativa al patient journey, all’interno della quale è possibile consultare i percorsi per il paziente; e una sezione contenente video-interviste realizzate ad alcuni principali key opinion leader nazionali, che forniscono il loro contributo su alcuni passaggi chiave per una corretta presa in carico dei pazienti cronici.

Le nuove strade

Il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) redatto dal Ministero della Salute nel 2016 individua quattro obiettivi di cura principali: il miglioramento del quadro clinico e lo stato funzionale del paziente; la minimizzazione della sintomatologia; la prevenzione della disabilità e il miglioramento della qualità della vita. Il Report del 2021 sottolinea inoltre l’importanza dell’e-health, come strumento per migliorare la presa in carico della cronicità. Se è vero quindi che degli obiettivi sono stati stabiliti, è altrettanto vero che integrazione e proattività saranno le nuove strade verso le quali si indirizza il sistema.

Una sfida importante

“Quella della gestione delle cronicità è una sfida importante – ha commentato Bruna Dirodi, Head of Value & Access Chronic Conditions di AstraZeneca Italia – che presuppone l’esigenza di trovare soluzioni differenti e un cambiamento che coinvolga tutti gli attori presenti all’interno del sistema, affinché ne venga garantita la sostenibilità”. Lo scopo è quindi creare un sistema che coinvolga tutti gli stakeholder impegnati nella gestione del paziente cronico, al fine di individuare le soluzioni più efficaci per una corretta distribuzione delle risorse finanziarie e garantire una governance efficace dell’innovazione farmaceutica e tecnologica. “In questo contesto emerge l’importanza di disporre di dati e informazioni per studiare la cronicità e implementare soluzioni efficaci per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti. Per questo motivo AstraZeneca ha voluto realizzare il portale Forum C, che risponde alla necessità di avere a disposizione in modo semplice dati e informazioni aggiornate sulle patologie croniche. Dati e informazioni aggiornate e un’azione integrata e coordinata tra i vari attori in gioco è infatti uno step fondamentale nell’ottica della creazione di un sistema che favorisca una governance efficace dell’innovazione tecnologica e farmaceutica, con l’obiettivo di giungere a una presa in carico efficace e sostenibile dei pazienti cronici rispondendo nel migliore dei modi al loro bisogno di salute”.

