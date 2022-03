Endometriosi, Agenas lancia il portale dedicato per informare e prevenire

Il progetto servirà a raccogliere notizie sulla patologia, lo stato dell’arte delle ricerche, le testimonianze delle protagoniste e di chi le affianca nel loro percorso, con l’obiettivo di ridurre il tempo di latenza tra la comparsa dei sintomi e l’effettiva diagnosi

di Redazione Aboutpharma Online

Conoscere per comprendere, riconoscere per prevenire. Con questo slogan l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi, lancia il progetto “Percorsi formativi e informativi per la diagnosi e il trattamento dell’Endometriosi”. Un’iniziativa che risponde all’opportunità di valorizzare le risorse per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale (previste all’art.1 comma 469 della legge 27 dicembre 2019, n.160).

Obiettivi di salute europei e Onu

Il progetto dedicato all’endometriosi di Agenas, valutato positivamente dal Comitato tecnico sanitario della Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità del ministero della Salute, e mira a coinvolgere le istituzioni, gli ordini dei professionisti sanitari, le società scientifiche, le farmacie, le scuole e le famiglie. Sul portale verranno raccolte informazioni sulla patologia, lo stato dell’arte delle ricerche, le testimonianze delle protagoniste e di chi le affianca nel loro percorso, con l’obiettivo di ridurre il tempo di latenza tra la comparsa dei sintomi e l’effettiva diagnosi. L’iniziativa è in linea con i principi della politica europea Health 2020: the European policy for health and well-being e dell’Agenda 2030 dell’Onu (Sustainable development goals).

La patologia

L’endometriosi è una patologia cronica infiammatoria della donna in età fertile, caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori dell’utero. È una malattia ancora poco conosciuta e riconosciuta, nonostante si stimi affligga 176 milioni di donne nel mondo, 14 milioni in Europa e 3 milioni in Italia. Presenta un picco di incidenza tra i 25 e i 35 anni, anche se ormai è sempre più frequente un aumento di casi fra le giovanissime e le adolescenti. È proprio durante l’adolescenza che insorgono i primi sintomi.

I trattamenti

Ad oggi le strade esistenti che vengono proposte ai pazienti sono: la terapia medica (basata su trattamenti ormonali, progestinici o estroprogestinici a basso dosaggio ed integratori per il dolore pelvico); chirurgica; condotta d’attesa (nessuna terapia né medica né chirurgica) con controlli periodici; ricerca di una gravidanza spontanea o con tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma).